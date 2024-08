- Stati Uniti: nuove sanzioni contro la Russia e aiuti per l'Ucraina

Il prossimo sabato, in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, l'amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato un piano sostanziale per rafforzare la difesa dell'Ucraina nel suo conflitto contro la Russia. Circa 400 organizzazioni e individui considerati sostenitori della guerra illegale della Russia saranno sottoposti a sanzioni, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Inoltre, saranno inviati ulteriori aiuti militari a Kyiv.

Biden ha dichiarato di aver parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ribadendo "l'impegno inesorabile degli Stati Uniti per il popolo ucraino" e affermando che gli Stati Uniti "rimarranno al loro fianco in ogni fase del viaggio".

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno già distribuito diverse tranche di aiuti militari all'Ucraina, dopo l'approvazione di circa 61 miliardi di dollari in nuovi fondi dal Congresso degli Stati Uniti a fine aprile. Il nuovo pacchetto di aiuti, del valore di circa 125 milioni di dollari, comprende munizioni per i lanciarazzi M142 Himars, proiettili d'artiglieria, munizioni per armi leggere, ambulanze e altro equipaggiamento medico, come comunicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Le sanzioni riguardano entità e individui in Russia e in paesi stranieri, con l'obiettivo di ostacolare l'economia bellica della Russia, in particolare il suo settore energetico. Di conseguenza, i beni appartenenti alle persone-target potrebbero essere sequestrati negli Stati Uniti. I cittadini americani o le persone presenti negli Stati Uniti sono proibiti dal partecipare a transazioni con le entità e le persone sanzionate. I collegamenti commerciali internazionali per coloro che sono stati presi di mira potrebbero diventare notevolmente più difficili.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inoltre annunciato che determinate persone e organizzazioni che sostengono la guerra illegale della Russia saranno sottoposte a sanzioni

