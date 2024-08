Stati Uniti: la casa di produzione di chip Texas Instruments riceverà fino a 1,6 miliardi di dollari

Texas Instruments (TI), un produttore di semiconduttori, può aspettarsi fino a $1,6 miliardi (circa €1,5 miliardi) di sostegno statale negli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato un accordo preliminare con l'azienda in tal senso. I fondi supporteranno la costruzione di nuove strutture di produzione, con progetti per due nuovi impianti in Texas e uno in Utah.

TI si specializza nella produzione di semiconduttori comuni utilizzati in quasi tutti i tipi di dispositivi elettronici. Gli Stati Uniti mirano a diventare più indipendenti dalla Cina in questo settore. "Durante la pandemia, la scarsità di chip attuali e delle generazioni precedenti ha alimentato l'inflazione e reso il nostro paese meno sicuro," ha dichiarato la Segretaria al Commercio Gina Raimondo.

I piani precedenti di TI prevedevano investimenti di $18 miliardi nei prossimi dieci anni. I tre nuovi impianti sono previsti per creare più di 2.000 posti di lavoro. Il Dipartimento del Commercio ha aggiunto che questi progetti "sosterranno in modo sensato la crescente domanda di applicazioni economiche e di sicurezza nazionale".

Nel 2022, il governo degli Stati Uniti ha istituito la Chips Act, la base legale per il finanziamento multimiliardario della produzione di semiconduttori domestici. Da allora sono stati concordati 16 progetti di finanziamento con le aziende. Secondo il Dipartimento del Commercio, l'importo totale delle sovvenzioni finora è di $30 miliardi. Attualmente, più del 90% della produzione di semiconduttori si svolge in Estremo Oriente, in particolare a Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Cina.

La decisione di TI di costruire nuove strutture di produzione in Texas e Utah è parte di uno sforzo per diversificare la produzione, allontanandosi dalla eccessiva dipendenza da regioni come l'Estremo Oriente. Altre aziende statunitensi stanno ricevendo sostegno statale per aumentare la produzione di semiconduttori domestici.

