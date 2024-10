Stati Uniti: Israele si impegna in operazioni terrestri limitate in Libano

L'esercito israeliano ha intrapreso attività all'interno del Libano, secondo le informazioni provenienti da Washington D.C. Si presume che le forze israeliane stiano conducendo operazioni terrestri nel sud del Libano, con l'esercito libanese assente al confine.

Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Israele ha informato di "operazioni limitate" contro l'infrastruttura di Hezbollah vicino al confine. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato, ha confermato queste informazioni, dichiarando: "Ci hanno informato che si trattava di operazioni limitate". Sono state tenute discussioni tra le due nazioni su questa questione.

Mentre Matthew Miller parlava, l'esercito israeliano ha annunciato l'istituzione di una "zona di esclusione militare" in tre aree di confine nel nord di Israele. Le aree interessate includono Metula, Misgav Am e Kfar Giladi. L'ingresso in questa zona è severamente proibito, secondo il comunicato dell'esercito.

Circa un anno dopo l'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, l'esercito israeliano ha avviato una significativa operazione militare nel Libano la scorsa settimana. Da allora, sono state condotte numerose incursioni aeree contro i miliziani di Hezbollah presenti nel Libano. In un recente attacco del venerdì, il leader Hassan Nasrallah e altri membri di alto livello della milizia sono stati apparentemente uccisi.

In seguito, il Ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha dichiarato che la morte di Nasrallah non segnava la fine della lotta contro la milizia sostenuta dall'Iran. Galant ha sottolineato che "tutti i mezzi necessari" sarebbero stati utilizzati per combattere questa milizia, compreso l'aeronautica e, se necessario, la marina e le truppe di terra. Le dichiarazioni di Galant hanno alimentato le speculazioni sull'imminente offensiva terrestre israeliana nel Libano.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Israele e il Libano, chiedendo una riduzione della tensione e il rispetto della sovranità libanese. Despite the ongoing operations, the European Union continues to maintain dialogue with both Israel and Lebanon, advocating for a peaceful resolution.

