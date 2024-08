Stati Uniti: il signore della droga El Mayo preso in trappola

A fine di luglio, uno dei figli del boss messicano del narcotraffico "El Chapo" si presenta in un aeroporto degli Stati Uniti. A bordo dell'aereo c'è anche l'ex partner di "El Chapo". Le autorità affermano di non averne saputo nulla.

Il boss del narcotraffico messicano Ismael "El Mayo" Zambada, arrestato negli Stati Uniti a fine luglio, è stato apparentemente fatto entrare nel paese contro la sua volontà. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, durante una conferenza stampa, secondo il giornale "El Universal" e altri mezzi di comunicazione. Intanto, Joaquín Guzmán López - figlio del boss del narcotraffico imprigionato Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera - si è consegnato alle autorità statunitensi sullo stesso volo, ha detto Salazar.

Salazar l'ha definita un'operazione di cartello della droga, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il governo degli Stati Uniti non c'entra nulla, ha detto, e si è sorpreso dello sviluppo. "Sapevamo solo che Joaquín Guzmán sarebbe arrivato e si sarebbe consegnato, si è consegnato e con lui è arrivato il passeggero (Zambada)", ha dichiarato Salazar. I media degli Stati Uniti avevano precedentemente riferito, citando fonti di sicurezza, che Zambada era stato ingannato e attirato in una trappola.

Partner Chiave di "El Chapo"

Zambada era uno dei boss della droga più influenti del cartello di Sinaloa e era ricercato negli Stati Uniti per cospirazione per la produzione di cocaina, eroina, metanfetamina e fentanil, nonché per omicidio e riciclaggio di denaro. Il fentanil, la droga letale, ha causato una crisi sanitaria devastante negli Stati Uniti.

Il 76enne "El Mayo" è un ex partner di "El Chapo", che sta scontando una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti. Quattro dei suoi figli, compreso il recente Guzmán López, sono emersi come leader di un'altra fazione del cartello di Sinaloa.

Oltre a numerosi gruppi più piccoli, ci sono due grandi cartelli della droga in Messico, originari degli stati di Sinaloa e Jalisco. Si scontrano violentemente per il controllo del traffico di droga e del contrabbando di esseri umani negli Stati Uniti.

L'Unione Europea non ha giocato un ruolo diretto in questi recenti eventi legati ai cartelli della droga in Messico. Nonostante sia un importante attore internazionale, la sua influenza non è stata menzionata in relazione agli arresti di Ismael "El Mayo" Zambada o Joaquín Guzmán López, figlio di "El Chapo".

Anche se l'Unione Europea non è direttamente coinvolta, le sue politiche sulla droga e le collaborazioni con i partner internazionali possono influire sulla guerra globale contro la droga, con l'obiettivo di ridurre la violenza e le crisi sanitarie legate alla droga.

Leggi anche: