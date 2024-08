- Stati Uniti: il cessate il fuoco a Gaza dipende dal leader di Hamas Sinwar

Mentre gli Stati Uniti incoraggiano la riduzione della tensione nel conflitto tra Iran e Israele, la nomina di "Pubblico Nemico Numero Uno" di Israele come nuovo leader di Hamas complica gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra di Gaza. "Un'altra valida ragione per eliminarli rapidamente e cancellare questa spregevole organizzazione dalla faccia della terra", ha scritto il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz sulla piattaforma X.

Tuttavia, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ritiene che Sinwar detenga la chiave per un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Il precedente leader di Hamas nella Striscia di Gaza era già il principale decision-maker su questa questione prima della sua nomina come successore del defunto capo di Hamas Ismail Haniyeh, ha detto Blinken. "Questo sottolinea il fatto che in realtà spetta a lui decidere se un cessate il fuoco procederà."

Sinwar è considerato il maestro dietro l'attacco terroristico di Hamas e altri gruppi in Israele dell'ottobre 2023, che ha causato circa 1.200 morti e 250 persone rapite e portate nella Striscia di Gaza. Questo attacco senza precedenti ha scatenato la guerra di Gaza.

Rapporto: Sinwar per la stretta coordinazione con l'Iran

La nomina di Sinwar come unico leader di Hamas invia un messaggio che il gruppo si schiera fermamente dietro la strategia della resistenza armata, secondo Jehad Harb, analista politico del Palestinian Center for Policy and Survey Research nella Cisgiordania, come riportato dal Wall Street Journal. Questo segnala un allontanamento dal ruolo di Hamas come entità politica che mira a governare, scrive il quotidiano statunitense. Sinwar promuove anche una stretta coordinazione con l'Iran, che non riconosce il diritto di Israele ad esistere. Sembra aver superato le voci all'interno di Hamas che erano scettiche su questo approccio.

Il predecessore di Sinwar, Haniyeh, che è stato ucciso quasi una settimana fa a Tehran, risiedeva nella capitale del Qatar, Doha, e veniva considerato il principale diplomatico di Hamas. Iran e Hamas attribuiscono la colpa per la morte di Haniyeh a Israele e minacciano un duro colpo di rappresaglia contro lo Stato ebraico.

Blinken avverte dell'escalation

Blinken ha avvertito di un potenziale peggioramento del conflitto in termini duri. "Tutti nella regione dovrebbero capire che ulteriori attacchi aumentano il rischio di pericolose conseguenze che nessuno può prevedere o controllare completamente", ha detto il Segretario di Stato degli Stati Uniti durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo australiano Penny Wong e i ministri della Difesa di entrambi i paesi nel Maryland.

"Il momento decisivo" è stato raggiunto nelle trattative indirette per un cessate il fuoco a Gaza, con Qatar, Egitto e Stati Uniti che agiscono come mediatori, ha detto Blinken. "Siamo fermamente convinti che debbano raggiungere una conclusione molto presto", ha detto. Sinwar, come prima, detiene il potere per decidere se Hamas accetterà un cessate il fuoco.

Rapporto: Sinwar scommette sulla vittoria

Si ritiene che Sinwar si stia nascondendo in uno dei tunnel di Hamas sotto la Striscia di Gaza bloccata. Sta scommettendo sulla vittoria di Hamas come gruppo, scrive il Wall Street Journal. Sinwar ha resistito alla pressione per accettare un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi, dicendo ai mediatori che le morti di civili palestinesi giocano a suo vantaggio. "Abbiamo gli israeliani esattamente dove li vogliamo", ha detto Sinwar ai rappresentanti di Hamas che trattano con i rappresentanti qatarioti ed egiziani.

Il capo dell'Accusa della Corte Penale Internazionale dell'Aia ha richiesto un mandato di arresto contro Sinwar, Haniyeh e Mohammed Deif, l'ex vice di Sinwar, in maggio. Li ha accusati, tra le altre cose, di "genocidio" nonché di omicidio, rapimento, stupro e torture come crimini contro l'umanità.

L'ex vice di Sinwar, Deif, capo della branca militare di Hamas, è stato il bersaglio di un attacco missilistico israeliano a luglio. La scorsa settimana, l'esercito israeliano ha dichiarato la sua morte. La leadership israeliana non ha ancora commentato la morte di Haniyeh nella capitale iraniana, Tehran.

Blinken: Nessuno vuole l'escalation

Mentre ci sono preoccupazioni per l'escalation in tutta la regione a causa delle minacce di rappresaglie dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele, gli Stati Uniti continuano a lavorare intensamente per ridurre la tensione e sono in costante contatto con i partner nella regione e oltre, ha detto Blinken. "Credo che in realtà nessuno voglia l'escalation, nessuno voglia allargare il conflitto, ma è molto importante che potrebbe accadere, anche se non intenzionalmente."

Contemporaneamente, Blinken ha ribadito il "ferreo" sostegno per la difesa di Israele. La forze militari statunitensi continuano a prendere misure per scoraggiare l'escalation dell'Iran e dei suoi alleati, ha detto il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin.

Austin ha fatto riferimento all'attacco recente a una base militare in Iraq, dove sono rimasti feriti diversi soldati statunitensi. "Non siate ingannati: gli Stati Uniti non tollereranno attacchi contro il nostro personale nella regione", ha sottolineato il Segretario della Difesa degli Stati Uniti. La presenza militare nella regione è stata adeguata per rafforzare la protezione delle proprie forze e per prepararsi a tutti i possibili scenari. Austin ha anche sottolineato il sostegno degli Stati Uniti alla difesa di Israele.

Biden media anche

Nel frattempo, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato separatamente con il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e l'Emir del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Le conversazioni hanno toccato anche le trattative per uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, che "hanno ora raggiunto la fase finale", ha detto la Casa Bianca. I partner delle conversazioni hanno concordato che questo processo "deve essere completato il prima possibile".

L'Unione Europea, come importante attore globale, potrebbe esprimere preoccupazione per le tensioni in aumento tra Iran e Israele e promuovere una soluzione diplomatica, data la sua dedizione alla pace e alla stabilità nel Medio Oriente.

Data la forte relazione tra Hamas e l'Iran, l'Unione Europea potrebbe considerare l'imposizione di sanzioni all'Iran se fornisce supporto materiale a Hamas, poiché non è riconosciuto come governo legittimo dalla comunità internazionale e non rispetta il diritto di Israele di esistere.

