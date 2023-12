Stati Uniti e Venezuela concordano il rilascio di 10 americani - e del detenuto "Fat Leonard" - in cambio della liberazione dell'alleato di Maduro

L'accordo prevede anche l'estradizione di Leonard Francis, l'ex appaltatore militare noto come "Fat Leonard" che ha orchestrato il più grande scandalo di corruzione nella storia della Marina statunitense.

L'accordo segna un altro segno di significativo disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, dopo mesi di negoziati ad alto livello tra i due Paesi. Il disgelo arriva mentre l'amministrazione Biden è alle prese con il peggioramento della situazione alla frontiera meridionale, in gran parte guidata dai migranti venezuelani, che ha spinto le risorse federali al limite.

La CNN è a conoscenza di tre americani formalmente dichiarati ingiustamente detenuti in Venezuela: Eyvin Hernandez, Jerrel Kenemore e Joseph Cristella. Ci sono almeno altri tre americani di cui si sa pubblicamente che sono detenuti lì: Airan Berry, Luke Denman e Savoi Wright.

Interrogato sullo stato dell'accordo mercoledì pomeriggio, il Presidente Joe Biden ha detto ai giornalisti sulla pista di Milwaukee: "Sembra buono e sembra che Maduro, finora, stia mantenendo il suo impegno per un'elezione libera. Non è ancora finita, c'è ancora molta strada da fare. Ma per ora sembra tutto a posto".

Il "ciccione Leonard" Francis, ha detto un alto funzionario dell'amministrazione, sarà riportato in una struttura di detenzione federale. Francis, di nazionalità malese, è stato arrestato nel 2013, si è dichiarato colpevole e, mentre era agli arresti domiciliari in attesa della sentenza, si è tagliato la cavigliera ed è fuggito in Venezuela.

"Il suo ritorno negli Stati Uniti assicurerà che sia ritenuto pienamente responsabile dei suoi crimini e del suo tentativo di sfuggire alla giustizia", ha dichiarato il funzionario.

In cambio, Biden ha preso la "difficile" decisione di concedere la clemenza ad Alex Saab, presunto finanziatore del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

"Per effettuare questo scambio, il Presidente ha dovuto prendere la difficilissima decisione di offrire qualcosa che le controparti venezuelane avevano attivamente richiesto, e ha preso la decisione di concedere la clemenza ad Alex Saab, che era in attesa di giudizio per riciclaggio di denaro, e di permettere il suo ritorno in Venezuela", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione.

Gli Stati Uniti sostenevano che Saab fosse dietro una rete di corruzione che coinvolgeva un programma alimentare sovvenzionato dal governo e che permetteva a Maduro e ai suoi alleati di rubare centinaia di milioni di dollari al popolo venezuelano e di usare il cibo come forma di controllo sociale.

Nell'ambito dell'accordo, il Venezuela dovrebbe rilasciare anche 20 prigionieri politici, oltre a Roberto Abdul, fondatore di un'organizzazione della società civile venezuelana e oppositore politico di Maduro, arrestato all'inizio del mese.

L'amministrazione ha dichiarato di sperare che il rilascio dei prigionieri politici porti a un Venezuela più democratico in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.

A ottobre, gli Stati Uniti hanno accettato di alleggerire alcune sanzioni sul Venezuela dopo che il Paese dominato da Maduro ha preso provvedimenti per aprire le elezioni.

"Speriamo che se saremo in grado di portare a termine con successo le azioni auspicate oggi, saremo in grado di vedere un percorso più democratico in Venezuela", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il suo principale vice, Jon Finer, sono stati coinvolti in mesi di negoziati con il governo venezuelano a partire dal maggio 2023, che hanno portato a quello che i funzionari hanno definito "un risultato molto positivo".

Biden è stato regolarmente consultato sulle discussioni ed è stato tenuto "al corrente di ogni fase di questo processo da quando sono iniziati i negoziati diretti con i rappresentanti del Venezuela". L'inviato speciale del Presidente per gli affari degli ostaggi, Roger Carstens, si è recato più volte in Venezuela per incontrare i detenuti americani. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno ottenuto il rilascio di altri nove americani detenuti in Venezuela in due scambi di prigionieri.

L'amministrazione ha anche elogiato il ruolo del Qatar, che ha recentemente mediato un cessate il fuoco temporaneo nella guerra tra Israele e Hamas, nel mediare l'accordo con il Venezuela.

"Per mesi hanno facilitato le conversazioni tra le autorità di Maduro e i funzionari statunitensi, con l'obiettivo di spianare la strada verso un'elezione competitiva nel 2024 e il ritorno degli americani ingiustamente detenuti", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione. "Siamo molto grati per questi sforzi".

Nonostante l'accordo di mercoledì, Maduro sta ancora affrontando una serie di accuse negli Stati Uniti, tra cui traffico di droga e corruzione, secondo un alto funzionario dell'amministrazione.

L'intensificazione dei negoziati con il Venezuela si inserisce in un contesto di cambiamenti geopolitici che negli ultimi mesi hanno reso prioritaria una relazione più amichevole con gli Stati Uniti.

L'allentamento dell'accesso degli Stati Uniti alle vaste riserve petrolifere del Venezuela è avvenuto in concomitanza con l'invasione russa dell'Ucraina, che ha ridotto le forniture globali di petrolio. All'inizio di quest'anno, mentre decine di migliaia di migranti venezuelani attraversavano gli Stati Uniti ogni mese, mettendo a dura prova le risorse delle città di confine e delle enclavi urbane come New York, Caracas ha accettato di accettare i voli dei venezuelani rispediti a casa dagli Stati Uniti.

Gli impegni venezuelani relativi alle elezioni presidenziali del 2024 e al rilascio dei detenuti statunitensi sono stati fondamentali per il sostegno degli Stati Uniti.

A ottobre, il Venezuela ha formalizzato i passi verso un'elezione presidenziale più trasparente nel cosiddetto accordo di Barbados, che comprendeva un aggiornamento del registro elettorale per includere un maggior numero di venezuelani residenti all'estero e l'impegno a includere osservatori internazionali alle urne il prossimo anno.

Il giorno successivo, gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sulle misure relative alle operazioni del settore petrolifero e del gas del Venezuela e su alcuni divieti commerciali.

Nello stesso mese, l'opposizione venezuelana ha mostrato un raro slancio dopo aver fatto quadrato attorno a Maria Corina Machado, un'ex legislatrice di centro-destra che ha attaccato Maduro per aver supervisionato l'impennata dell'inflazione e la scarsità di cibo, nelle prime primarie del Paese in 11 anni.

Tuttavia, il governo venezuelano si è mosso per squalificarla dalle cariche pubbliche.

All'inizio del mese, il governo venezuelano ha accusato Abdul, che ha contribuito a pianificare le primarie dell'opposizione di ottobre, e altri 13 leader dell'opposizione di tradimento e corruzione.

Saab, uno stretto alleato di Maduro, è stato considerato il frontman degli sforzi di corruzione del regime. È stato arrestato in relazione alle accuse degli Stati Uniti nel 2020 sull'isola capoverdiana di Sal mentre il suo jet si fermava per fare rifornimento durante il viaggio dal Venezuela all'Iran.

L'anno successivo, parlando alla CNN dagli arresti domiciliari a Capo Verde, ha negato le accuse degli Stati Uniti nei suoi confronti, definendo il suo arresto un "rapimento" e un "conflitto diplomatico di eccezionale gravità". Nell'ottobre 2021 è stato estradato negli Stati Uniti, dove è detenuto in Florida in attesa di processo. Un avvocato di Saab ha rifiutato di commentare il presunto scambio.

Jennifer Hansler e Alex Marquardt della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com