State programmando un viaggio a Disney World? Come raggiungere Orlando quest'estate

Il piano di riapertura del parco non contiene informazioni sui modi migliori per raggiungerlo.

Tuttavia, se la riapertura del parco della Florida dovesse andare come previsto - Disneyland in California aveva fissato una data di riapertura e l'ha posticipata dopo aver registrato un picco di casi, il che suggerisce che un rinvio di Disney World non è da escludere - abbiamo raccolto alcune informazioni di base su come arrivarci.

Non esiste una soluzione unica quando si tratta di viaggiare a Orlando, che per alcune famiglie è facile come qualche ora di macchina e per altre è complicato come un volo a più tratte o un viaggio in autobus.

Sebbene l'aeroporto internazionale di Orlando (MCO) gestisca quattro terminal con 129 gate, la città della Florida centrale è frequentata soprattutto da visitatori che arrivano in auto, non in aereo. E questo era vero anche prima di Covid-19.

George Aguel, presidente e amministratore delegato di Visit Orlando, spiega che "oltre il 91% della nostra base di visitatori proviene dagli Stati Uniti, e di questi oltre il 70% guida rispetto all'aereo. Sappiamo che con la ripresa dei viaggi, le persone si sentiranno più a loro agio ad avventurarsi vicino a casa, e noi siamo ben posizionati per questa tendenza".

Sebbene Aguel affermi che la maggior parte delle visite di Orlando in auto provenga dall'interno dello Stato, fa notare che "oltre al Sud-Est, forse vi sorprenderà sapere che alcuni dei nostri mercati di punta includono il Nord-Est e la parte centrale dell'Atlantico".

Sebbene l'amministratore delegato di Visit Orlando non possa fornire i numeri delle visite ai parchi o far luce sulla percentuale di persone che visitano Orlando solo per visitare i parchi Disney, afferma che "vivere i nostri parchi di fama mondiale è una priorità assoluta per molti visitatori".

Orlando è, dopo tutto, la capitale mondiale dei parchi a tema.

Treni, autobus e aerei

La guida autonoma è la scelta più popolare secondo Aguel, ma non tutto è perduto se non avete un'auto e non siete interessati a noleggiarne una.

Sanford, a circa 28 miglia da Orlando, ha una stazione Amtrak.

Il sito web di Amtrak sta attualmente pubblicizzando l'Auto Train: Il viaggio, della durata di 17 ore e 29 minuti, va da Lorton, in Virginia, fuori Washington, fino a Sanford, vicino a Orlando. Ma non si tratta di un normale treno passeggeri, come indica il suo nome.

L'Auto Train trasporta i passeggeri e il loro veicolo (sia esso un'auto, un furgone, una moto, un SUV, una piccola barca o una moto d'acqua) senza scalo dalla Virginia alla Florida. Viene definito "il modo migliore per percorrere la I-95 senza guidare".

Il treno automatico parte da 89 dollari a persona e le tariffe per i veicoli sono disponibili su richiesta (se riuscite a orientarvi nell'assistente di viaggio virtuale di Amtrak).

Sono disponibili altre opzioni Amtrak in base alla posizione negli Stati Uniti (e ci sono stazioni a Orlando e Kissimmee), ma controllate il sito web per le ultime novità sui percorsi operativi, dato che il Covid-19 ha influenzato il servizio.

Diverse linee di autobus effettuano il servizio da e per Orlando. Da Atlanta, si tratta di un viaggio di nove ore con Megabus che può essere acquistato a soli 49,99 dollari a tratta, se non vi dispiace il servizio notturno.

Da Chicago alla soleggiata Florida, il viaggio in autobus è più lungo, ma Greyhound vi porterà a destinazione per 125 dollari a tratta. Il viaggio prevede due trasferimenti e dura più di un giorno.

Aguel dice che solo una piccola parte dei visitatori di Orlando, circa il 3%, arriva in treno o in autobus.

Mentre l'avviso Covid di MCO include una nota sui voli internazionali interessati dalle restrizioni di viaggio, i viaggiatori delle compagnie aeree nazionali avranno probabilmente un tempo più facile per arrivare a Orlando in aereo.

Da New York City, ad esempio, Delta offre diversi voli giornalieri senza scalo e altri con coincidenze. Anche American Airlines offre voli non stop e con coincidenza dall'area di New York.

United Airlines offre voli non stop da Denver; Spirit e Southwest sono altri due vettori che operano voli nell'area di Orlando.

Naturalmente, viaggiare con qualsiasi altro mezzo che non sia il proprio veicolo comporta una serie di rischi legati alla Covid-19.

Se si guida, ci si trova in un ambiente autonomo che si controlla, a meno che non si considerino le soste per fare benzina, mangiare e andare alla toilette.

Anche con le soste alla toilette e al fast food, tuttavia, "potete controllare il vostro ambiente per quanto riguarda l'interazione con altre persone in misura molto maggiore di quanto non possiate fare viaggiando su un aereo di linea". E naturalmente, qualunque sia il tempo trascorso in aereo, ci si trova in un ambiente molto chiuso con altre persone, che potrebbero non indossare le mascherine", spiega il dottor William Schaffner, specialista in malattie infettive presso il Vanderbilt Medical Center di Nashville, Tennessee.

Volare, invece, significa esporsi ad altri in un ambiente ristretto, per tutta la durata del volo. Lo stesso vale per il treno o l'autobus.

Si consiglia di indossare una mascherina e di prendere il più possibile le distanze sociali.

Raggiungere i parchi

Una volta arrivati a Orlando, se non con il proprio veicolo, ci sono altre considerazioni logistiche.

Potrebbe essere necessario prendere un Uber o un taxi dall'aeroporto, dalla stazione Amtrak o dal deposito degli autobus.

Anche in questo caso i viaggiatori dovranno soppesare i rischi esterni, un elemento chiave nel processo decisionale di un viaggio in questo periodo, secondo Schaffner, che dice: "Il virus ama essere trasmesso attraverso il contatto personale ravvicinato in spazi chiusi".

Guidare il proprio veicolo e parcheggiarlo il più vicino possibile ai parchi che si intende visitare è l'ambiente più controllato.

Soggiornare in un resort a pochi passi dal parco è un'altra opzione che elimina il tempo trascorso su monorotaie e navette affollate, dove la distanza sociale potrebbe essere difficile.

Forrest Brown e Marnie Hunter della CNN hanno contribuito a questa storia.CORREZIONE: Questa storia è stata aggiornata con la foto corretta del treno che porta i passeggeri da Washington DC a Orlando, in Florida. Si tratta dell'Amtrak Auto Train, non dell'Amrak Acela.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com