Starbucks sta fornendo al suo nuovo CEO, Brian Niccol, un aereo personale per il suo viaggio tra la sua residenza in California e il suo posto di lavoro a Seattle.

La situazione è stata resa nota la scorsa settimana nell'accordo di lavoro di Niccol, che gli garantisce un "piccolo ufficio domestico" a Newport Beach, California, e gli consente di evitare il trasferimento permanente alla sede centrale di Starbucks a Seattle, a oltre 1.600 chilometri di distanza. Starbucks gli fornisce un aereo aziendale per i viaggi di lavoro.

Un rappresentante di Starbucks ha dichiarato a CNN: "Brian Niccol ha dimostrato una leadership eccezionale nel nostro settore, generando significativi guadagni finanziari nel tempo. Abbiamo fiducia nella sua esperienza e nella sua capacità di guidare la nostra impresa globale, creando valore duraturo per i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri azionisti".

Il privilegio del jet privato di Niccol ha scatenato discussioni sulle conseguenze ambientali di tali voli, poiché Starbucks ha recentemente presentato nuove tazze ecologiche e ha abbandonato le cannucce di plastica.

Il viaggio in aereo, sia su grandi aeromobili commerciali che su piccoli aerei privati, genera circa 800 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno o più del 2% delle emissioni energetiche globali, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia.

Lo scorso venerdì, Greenpeace ha condiviso sui social media che questa situazione è "inaccettabile" e ha incluso un link a una petizione contro i jet privati. Greenpeace ha rifiutato di fornire ulteriori commenti quando contattato da CNN.

Although private jets consume less fuel than commercial jets, they are estimated to burn 10 times more per mile traveled per passenger due to their limited capacity, according to a study by the Institute for Policy Studies.

Niccol è atteso a viaggiare frequentemente, visitando i negozi e il personale poiché guida un'operazione globale con 39.000 negozi e 450.000 dipendenti.

Starbucks ha annunciato nel 2023 che i dipendenti corporate devono lavorare in ufficio per tre giorni alla settimana. I dipendenti che risiedono vicino alla sede dell'azienda sono tenuti a essere presenti il martedì, il mercoledì e un altro giorno concordato con i manager.

Niccol guadagna uno stipendio base di $1,6 milioni e ha ricevuto un bonus di firma di $10 milioni. Il suo reddito varierà inoltre in base ai risultati annuali della società, secondo le rivelazioni finanziarie di Starbucks.

Starbucks ha annunciato

Leggi anche: