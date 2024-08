Starbucks ripropone il Pumpkin Spice Latte prima del solito programma

A partire da giovedì, la bevanda preferita dell'autunno fa il suo ritorno nei menù americani, anticipando di due giorni il suo debutto del 2023. Questo ritorno segna l'inizio del menu autunnale completo di Starbucks, che include bevande e snack alla zucca e mela.

Conosciuto affettuosamente come PSL tra i fan, questo drink preferito dai fan è diventato un successo, stabilendosi come un classico dell'autunno che contribuisce significativamente alle vendite di Starbucks in questo periodo. Circa il 10% delle vendite totali di Starbucks deriva dalle sue proposte stagionali, come ha rivelato la società lo scorso mercoledì.

Nel 2022, Starbucks ha celebrato l'anniversario dell'ingresso del drink sul mercato. Dal suo lancio, il PSL ha sviluppato la sua own cultura, diventando un simbolo dell'autunno che è sia amato che deriso. Ha aperto la strada a una vasta gamma di prodotti alla zucca, dai prodotti per la casa come la lettiera ai prodotti lattiero-caseari come lo yogurt, e addirittura la birra. Il PSL ha ispirato anche i concorrenti a lanciare le loro bevande e piatti alla zucca prima di Starbucks.

Starbucks attribuisce il successo del PSL alla sua familiarità. "È qualcosa su cui puoi fare affidamento", ha dichiarato Thomas Prather, VP del marketing di Starbucks, a CNN. "Quando il PSL torna, serve come promemoria che le cose sono come dovrebbero essere, fornendo un senso di normalità, prevedibilità e comfort".

Il PSL potrebbe anche fornire una spinta necessaria alla catena: Starbucks sta lottando con le vendite in calo e un improvviso passaggio di gestione. Lo scorso venerdì, Starbucks ha nominato il CEO di Chipotle e risolutore di problemi strategici Brian Niccol come nuovo presidente e CEO, a partire dal prossimo mese.

L'aumento delle vendite dei prodotti alla zucca, compreso il popolare PSL di Starbucks, è in parte dovuto all'arrivo dei concorrenti che offrono le loro bevande e piatti alla zucca. La strategia aziendale di Starbucks include l'utilizzo del successo del PSL, con circa il 10% delle sue vendite totali che deriva dalle proposte stagionali.

