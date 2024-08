- Star Trek star ha compiuto 70 anni

In "Star Trek: The Next Generation," ha interpretato il ruolo dell'infermiera Alyssa Ogawa, e ora l'attrice Patricia Sue Yasutake (1953-2024), nota come Patti Yasutake, ci ha lasciati. La 70enne è morta a Santa Monica il 5 agosto, dopo una lunga lotta contro il cancro, come riportato dalla rivista di Hollywood, tra gli altri.

Il suo manager di lunga data, Kyle Fritz, ha annunciato la triste notizia e ha espresso le sue condoglianze: "Patti è stata il mio primo cliente quando ho iniziato oltre 30 anni fa. Abbiamo apprezzato ogni giorno che abbiamo passato a lavorare insieme. Mi mancherà il suo spirito, il suo talento e la sua determinazione, ma soprattutto la sua amicizia."

L'ultimo ruolo di Patti Yasutake è stato in "Beef"

Nativa della California e laureata in teatro, Yasutake è apparsa sullo schermo fino a pochi anni fa - soprattutto nella serie Netflix "Beef", al fianco di Ali Wong (42) e Steven Yeun (40). Nella serie, Yasutake ha interpretato il ruolo di Fumi Nakai, la madre del personaggio George (Joseph Lee, 36).

Yasutake ha acquisito fama mondiale per il suo ruolo ricorrente di Alyssa Ogawa in "Star Trek: The Next Generation". Oltre alle sue apparizioni nella serie a partire dalla quarta stagione, ha ripreso il ruolo nei film "Star Trek: Generations" (1994) e "Star Trek: First Contact" (1996). I suoi altri crediti televisivi includono ruoli in "The Closer" e nella popolare serie medicale "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake è sopravvissuta dai suoi fratelli, Linda Hayashi e Steve Yasutake, secondo i resoconti degli Stati Uniti.

Nonostante la sua lotta contro il cancro, Patti Yasutake ha continuato a recitare, apparendo in Netflix's "Beef" come madre di Fumi Nakai. Purtroppo, la sua lotta contro il cancro si è rivelata il suo ultimo ruolo.

