- Star-duo rilascia un singolo congiunto

Insieme, hanno 28 Grammy e ora una canzone insieme: le megastar Lady Gaga (38) e Bruno Mars (38) si sono unite per un singolo e hanno pubblicato la ballata d'amore "Die With A Smile" e il suo video musicale venerdì mattina (16 agosto).

Il video musicale, ispirato all'estetica vintage, ha già raccolto quasi un milione di visualizzazioni su YouTube e ha raggiunto la quarta posizione tra i trend. Nel video, Gaga è vista seduta al pianoforte e fumare una sigaretta mentre Mars suona la chitarra. Entrambi gli artisti sono vestiti con abiti di jeans e camicie o bluse rosse, abbinati tra loro. La coppia ha annunciato la loro collaborazione su Instagram la sera precedente, con Gaga che aveva precedentemente anticipato il progetto con un breve video sui suoi social media, dove è vista mentre suona alcune note al pianoforte indossando una maglietta con il volto di Mars.

Lady Gaga elogia il talento di Bruno Mars

In una nota stampa, Gaga spiega come è nato il duetto: "Bruno e io nutriamo grande rispetto l'uno per l'altro e avevamo parlato di una collaborazione. Stavo ultimando il mio album a Malibu e una sera, dopo una lunga giornata, mi ha invitato nel suo studio per ascoltare qualcosa che stava lavorando". I due hanno passato la notte a finire la canzone e registrarla. "Il talento di Bruno è incredibile", si entusiasma Gaga, vincitrice di 13 Grammy. "La sua musicalità e la sua visione sono di altissima qualità. Non c'è nessuno come lui". Mars aggiunge: "È stato un onore lavorare con Gaga. È un'icona e rende questa canzone magica. Non vedo l'ora che tutti la sentano".

Entrambi gli artisti rilasceranno presto album

I fan di entrambi gli artisti saranno sicuramente deliziati da questa collaborazione, poiché nessuno dei due ha pubblicato album nuovi da tempo. L'ultimo album in studio di Gaga, "Chromatica", è stato pubblicato oltre quattro anni fa e nel 2021 ha pubblicato "Love for Sale" con Tony Bennett (1926-2023). Il suo settimo album in studio, "LG7", uscirà presto.

Mars, invece, non ha pubblicato un album solista dal 2016 e il suo ultimo album, "An Evening with Silk Sonic", è stato pubblicato nel 2021. Il vincitore di 15 Grammy è anche pronto a pubblicare il suo quarto album in studio, "BM4".

Le loro capacità artistiche combinate, che hanno fruttato loro un totale di 28 Grammy, sono evidenziate nella loro nuova canzone insieme. Lo sforzo collaborativo tra Lady Gaga e Bruno Mars, ognuno con la propria capacità strumentale, si traduce in una fusione armoniosa di suoni.

