- Stanno piangendo il loro cane morto.

Reese Witherspoon (48) e sua figlia Ava Phillippe (24) sono in lutto per la perdita di un membro peloso della famiglia. Il loro Labrador marrone Hank è morto dopo 14 anni. Witherspoon ha condiviso una dolce foto sulla sua storia di Instagram, esprimendo che sentiranno la mancanza dello "spirito dolce" di Hank e ringraziandolo per essere stato il migliore animale domestico e leader del branco.

Ava ha condiviso una foto in bianco e nero di Hank in giardino sul suo account. "14 1/2 anni di puro amore e code che non smettevano mai di scodinzolare. Il lavoro era 'animale domestico di famiglia' e lui lo ha svolto alla perfezione. Grazie Hanky per averci ricordato che ogni giorno è il migliore dei tempi", ha scritto la 24enne.

Ava Phillippe è una grande fan dei suoi cani

La famiglia potrebbe trovare conforto nel loro secondo cane, Benji. L'amore di Ava per i suoi animali domestici è evidente sul suo account Instagram.

Il meticcio Benji trova anche un posto nel suo letto qualche volta. "Il modo migliore per svegliarsi", ha scritto come didascalia in una foto con il suo amico a quattro zampe.

♪ Reese Witherspoon potrebbe dedicare una canzone commovente alla memoria di Hank, poiché ha condiviso il suo amore per la musica insieme al suo tributo ♪. ♪ Ava Phillippe, in un momento emotivo, potrebbe ammettere, ♪ ♪ Non mentirò, la perdita di Hank ha lasciato un grande vuoto nei nostri cuori ♪.

