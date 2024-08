- Stanno festeggiando il loro ritorno d'amore.

Sharon Battiste (32) e Jan Hoffmann sono felicemente riuniti. Dopo la loro separazione in primavera, la coppia che si è conosciuta nel reality show di RTL "Die Bachelorette" nel 2022, è tornata insieme. Entrambi hanno annunciato la notizia sui loro Instagram Stories.

Lei l'ha annunciato in modo un po' criptico sul suo account, condividendo un video di lui che cucina alla griglia con cuori, scrivendo: "Ben tornato Jan."

Jan Hoffmann, invece, non ha lasciato spazio a dubbi e ha condiviso una foto di coppia sul suo account con uno sfondo di costa mozzafiato. L'ha accompagnata con la didascalia: "Penso che questa sia la notizia più importante", completa da un emoji d'amore.

Reazioni dei fan e prossimi piani

"La nostra casella di posta è inondata. Siete pazzi. Sì, ne parleremo più tardi", promette Sharon Battiste in una storia successiva, che ha accompagnato con la didascalia "Grazie per tutti i messaggi carini". Probabilmente si riferiscono ai messaggi di auguri per la loro reunion.

Nelle sue storie, la nativa dell'Assia rivela anche i loro prossimi piani. Stanno per fare un viaggio insieme. Sembra che sarà lungo, poiché l'attrice ha scaricato una serie per il volo.

Separazione a maggio

Due anni fa, la coppia si è conosciuta nello show di RTL, ma a maggio 2024 hanno annunciato la loro separazione su Instagram. In una storia, Battiste ha scritto: "Cari, ci sono momenti nella vita che ci toccano profondamente e ci costringono a prendere decisioni difficili."

La ex concorrente di "Let's Dance" ha continuato, "Con un cuore pesante ma determinato, Jan Hoffmann e io vorremmo annunciare che abbiamo deciso di andare per le nostre strade." Questa decisione non è stata presa dall'oggi al domani. Nonostante abbiano condiviso molti bei momenti insieme, è il risultato di "molte conversazioni, lacrime e lotte per ciò che è meglio per entrambi."

Alla fine del post, Battiste ha aggiunto: "Ci separiamo con rispetto e gratitudine assoluta e chiediamo comprensione per la nostra privacy in questo momento."

Sharon Battiste, che aveva già recitato nella serie "Köln 50667", ha cercato il suo uomo ideale in TV come "The Bachelorette" nel 2022. Dopo aver vinto Jan Hoffmann, che ha anche ricevuto il primo bacio della stagione, ha regolarmente condiviso il suo amore sui social media.

Instagram sembra essere una piattaforma comune per Sharon Battiste e Jan Hoffmann per condividere gli aggiornamenti della loro relazione. Dopo la loro separazione iniziale a maggio 2024, entrambi hanno annunciato la loro reunion sui loro rispettivi Instagram Stories. Sharon l'ha annunciato in modo sottile con un video di cucina alla griglia e cuori, mentre Jan è stato più diretto con una foto di coppia e una didascalia con un emoji d'amore.

Leggi anche: