Stamer e Maloney hanno l'obiettivo di discutere il dispiegamento di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina sul territorio russo.

Il Primo Ministro del Regno Unito Starmer e la Premier italiana Meloni discuteranno una proposta lunedì, consentendo all'Ucraina di utilizzare i missili britannici Storm Shadow sul territorio russo Secondo fonti vicine alla questione, riportate da Bloomberg, il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer e la Premier italiana Giorgia Meloni discuteranno lunedì una proposta che consentirebbe all'Ucraina di utilizzare i missili britannici Storm Shadow a lungo raggio sul territorio russo. Il viaggio di Starmer a Roma segue il suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington. Fino ad ora, Biden si è astretto dal sostenere tale mossa a causa delle preoccupazioni riguardo all'intensificazione del conflitto. Nei prossimi giorni, gli officiali britannici si impegneranno in colloqui con i loro omologhi francesi e tedeschi riguardo a questo piano.

Aggiornamento delle 17:54: Più feriti nell'attacco russo a un edificio residenziale di Kharkiv Un attacco aereo russo su Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, ha apparentemente ferito numerosi civili. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha condiviso questa informazione attraverso il suo canale Telegram, segnalando che un grattacielo residenziale è stato danneggiato. Il numero di feriti è ora di 35, compresi diversi bambini. In precedenza, 28 persone erano state ferite (vedi l'entry delle 15:25). I servizi di emergenza sono ancora sulla scena, lavorando per spegnere l'incendio e cercare altre vittime dopo l'impatto della bomba tra il nono e il dodicesimo piano.

Prima dell'Offensiva Ordinata da Putin, Kharkiv Ha Subito Attacchi Continu Prima che il capo del Cremlino Vladimir Putin ordinasse l'attacco, Kharkiv, con oltre un milione di abitanti, era la seconda città più grande dell'Ucraina. All'inizio della guerra, Mosca tentò di conquistare la città, situata circa 30 chilometri dal confine, ma fallì. Da allora, Kharkiv è stata una delle città più bersagliate dell'Ucraina, subendo attacchi di artiglieria e razzi, nonché bombe guidate rilasciate da aerei ancora in volo sopra il territorio russo.

16:56: L'Aviazione Ucraina Distrugge un Baraccamento Russo a Kursk Le forze ucraine affermano di aver distrutto un edificio di baraccamenti utilizzato dalle truppe russe nella regione russa occidentale di Kursk, secondo la narrazione ufficiale. Questo reclamo è stato sostenuto da un video pubblicato dal gruppo di Kherson, che è vicino alle autorità militari di Kyiv, apparentemente catturato utilizzando un drone. La posizione esatta dell'edificio non è stata rivelata, senza segnalazioni immediate di vittime. Si ritiene che questo sia una risposta all'attacco russo a una scuola militare a Poltava. "Dateci più coscritti e paracadutisti, e ce ne occuperemo," ha dichiarato il militare ucraino. Non c'è stata ancora una risposta dal lato russo. La verifica del resoconto del lato ucraino è attualmente impossibile. In un attacco russo precedente a un edificio a Poltava, che ospitava una scuola di comunicazioni, 53 persone hanno perso la vita e altre 298 sono rimaste ferite. L'offensiva ucraina contro Kursk è iniziata all'inizio di agosto, apparentemente prendendo il controllo di circa 1.300 chilometri quadrati di territorio russo finora.

16:08: Il Segretario degli Esteri Britannico Lammy Respinge le Minacce di Putin come "Chiasso" Contro lo sfondo dei colloqui riguardo al sollevare le restrizioni all'Ucraina per l'utilizzo di armi occidentali contro i bersagli russi, il Segretario degli Esteri britannico David Lammy considera le minacce di Putin come vuote. "C'è tanto rumore. È il suo stile. Minaccia con i carri armati, minaccia con i missili, minaccia con le armi nucleari," dice Lammy alla BBC. Le minacce del Presidente russo non dovrebbero distoglierci dal nostro corso, afferma Lammy, bollandolo un "fascista imperialista." Quando gli viene chiesto se Putin mente quando minaccia la guerra nucleare, Lammy risponde: "Ciò che Putin sta facendo è distrarre. È un'esibizione."

15:25: Almeno 28 Feriti a Kharkiv per un Attacco con Missile Guidato Almeno 28 persone, compresi tre bambini, sono state ferite a Kharkiv, la città nord-orientale dell'Ucraina, dopo un attacco con missile guidato. "L'impatto ha causato un incendio in un grattacielo residenziale," spiega Oleh Syniehubov, il governatore di Kharkiv, su Telegram. Sono stati anche inflitti danni all'infrastruttura della città (vedi anche gli entry alle 09:46 e 07:03).

14:55: Mosca Reagisce alle Sanzioni USA contro il Canale TV Statale Russo RT Mosca condanna fortemente le sanzioni USA contro il canale TV statale russo RT e minaccia misure di rappresaglia. "Le azioni dell'amministrazione USA non rimarranno senza risposta," dice Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, secondo il sito ufficiale del ministero. Gli analisti interpretano questa dichiarazione come un avvertimento per i giornalisti americani ancora operanti in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il reporter USA Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. Il giornalista, rappresentante del rinomato "Wall Street Journal," è stato detenuto in custodia per 16 mesi prima del suo rilascio come parte di uno scambio di prigionieri.both Gershkovich e il giornale hanno costantemente negato le accuse. Zakharova accusa gli USA della censura e di un attacco alla libertà di stampa. Afferna che gli USA hanno iniziato "una nuova ondata di restrizioni contro i media russi e i giornalisti" con le loro azioni contro RT. Il governo USA aveva precedentemente avanzato accuse serie contro RT, accusando il media di interferire negli affari delle nazioni straniere.

14:28 Il Presidente dell'Iran si reca in Russia per il Summit del BRICSL'Iran sta rafforzando i suoi legami con la Russia e parteciperà al summit del BRICS. Il Presidente Hassan Rouhani è previsto a Kazan, sulla Volga, come annunciato dall'ambasciatore iraniano a Mosca, secondo i media russi. L'ambasciatore Ali-Asghar Soltanieh ha anche annunciato un incontro bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin durante il summit dal 22 al 24 ottobre. In programma c'è un accordo completo di cooperazione. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha accusato la Repubblica Islamica di fornire missili alla Russia per l'uso in Ucraina. Teheran nega questa affermazione.

13:55 Il Nuovo Ministro degli Esteri Ucraino Avverte: Non Credete alle Minacce di PutinIl Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, consiglia agli alleati dell'Ucraina di non cedere alle minacce del Presidente russo Vladimir Putin. Egli afferma che l'obiettivo di Putin è ridurre il sostegno all'Ucraina. "Invece, gli alleati dovrebbero amplificarlo", dice Kuleba su Twitter. Egli menziona che Putin ha minacciato numerose volte di severe conseguenze, ma non ha mai mantenuto queste minacce. Questo è stato evidente quando l'Occidente ha iniziato a fornire armi all'Ucraina, quando la Finlandia e la Svezia hanno aderito alla NATO e quando l'Ucraina ha ricevuto i suoi primi caccia F-16, continua il Ministro degli Esteri.

13:30 La Posizione dei Missili Taurus Tedeschi Attira CriticheIl dibattito sull'invio dei missili cruise tedeschi Taurus all'Ucraina si sta intensificando, ma il Cancelliere Olaf Scholz ha reso chiaro che non approverà queste armi. Questa decisione non è stata ben accolta in Ucraina, come riferito dalla corrispondente di ntv Kavita Sharma.

13:03 Coppia Uccisa in Attacco con Razzi a Odessa, Secondo i Rapporti UcrainiAlmeno due persone, una coppia, sono state uccise in un attacco con razzi russi nei sobborghi della città di Odessa, secondo i rapporti ucraini. Le vittime sono avvenute sabato sera, come riferito dal governatore della regione. Un'altra persona è rimasta ferita. I risultati preliminari suggeriscono che è stato utilizzato un munizionamento cluster proibito. L'aeronautica ucraina riferisce che due razzi hanno colpito i sobborghi.

12:28 L'Esercito Ucraino Sostiene di Avere Distrutto un Ponte Ponton e un Centro di ComandoL'esercito ucraino afferma di aver distrutto un ponte ponton costruito dai russi. Lo stato maggiore dell'esercito non specifica dove si trovava questo ponte. In totale, hanno colpito sei aree di concentrazione nemica dall'aria o con l'artiglieria il giorno precedente. Insieme al ponte ponton, è stato distrutto anche un sistema d'artiglieria. È stato segnalato un altro colpo su un centro di comando e controllo.

11:58 Le Donne Ucraine Si Stanno Mettendo in Evidenza per Rimuovere le MineIl conflitto in Ucraina ha causato una notevole carenza di manodopera, in particolare nei tradizionali lavori maschili. Di conseguenza, le donne sono sempre più richieste e molte si stanno riqualificando. Il report estero di ntv visita alcune di queste donne nel sud-est dell'Ucraina e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger Suggests Easing Weapon Restrictions for UkraineWolfgang Ischinger, l'ex capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, propone di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. "Sarebbe più chiaro e facile per tutti se dicessimo semplicemente: ci impegniamo a far sì che l'Ucraina utilizzi i sistemi d'arma che forniamo esclusivamente all'interno dei limiti permessi dal diritto internazionale", dice Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Ciò significa che gli ospedali, ad esempio, non potrebbero essere taken - qualcosa che i russi hanno fatto continuamente. I bersagli militari come gli aeroporti o le basi di lancio potrebbero essere attaccati, compresi quelli sul territorio russo, per prevenire attacchi con bombe plananti.

10:53 Aumento degli Scambi di Prigionieri tra Ucraina e Russia Dopo l'Offensiva di Kursk

Gli analisti suggeriscono che l'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia potrebbe essere legato all'offensiva ucraina a Kursk, iniziata l'8 agosto. Da allora, ci sono state tre azioni che hanno portato a un totale di 267 prigionieri scambiati da entrambe le parti, secondo un'analisi dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). In confronto, solo tre scambi di prigionieri sono avvenuti tra gennaio e agosto, coinvolgendo circa 400 ucraini e 400 russi. Gli ufficiali ucraini hanno riferito che l'incursione a Kursk ha migliorato il potere contrattuale dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia, dopo che il Cremlino aveva costantemente respinto i tentativi ucraini di negoziare uno scambio.

10:16 I Russi Stanno Gradualmente Avanzando sul Fronte OrientaleLe truppe russe stanno continuando ad avanzare sulla linea del fronte nell'Ucraina orientale, facendo progressi lenti nella zona di Wuhledar e a sud-est del centro logistico di Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nell'ultima settimana.

09:46 L'Ucraina Rapporta Attacchi con Droni e MissileL'aeronautica ucraina riferisce che la Russia ha attaccato con 14 droni durante la notte, con 10 di essi abbattuti dalla difesa aerea. Inoltre, un missile guidato è stato intercettato. Si segnala anche che la Russia ha lanciato due missili balistici, ma non si forniscono informazioni sul loro destino o sulle eventuali vittime o danni derivanti dagli attacchi. Le autorità della regione di Kharkiv hanno segnalato incendi a causa del bombardamento russo e danni a diversi edifici nella città di Kharkiv.

09:10 I Potenziali Rischi dei Sistemi di Pagamento con Riconoscimento del Viso in più Metropolitane Russe, Secondo un Attivista per i Diritti Umani

08:02 Mosca: 29 Droni Abbattuti Sull Territorio Russo

Le unità di difesa aerea russe hanno intercettato 29 droni in diverse regioni durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo. La maggior parte di questi droni è stata lanciata dall'Ucraina e abbattuta principalmente nella regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner Difende Partecipazione a Demonstrazione Anti-Armi

Il responsabile della politica estera SPD Ralf Stegner ha difeso la sua partecipazione prevista a una dimostrazione in cui la cofondatrice SPD Sahra Wagenknecht è prevista parlare. Ha chiarito che non avrebbe condiviso il palco con nessuno, ma avrebbe espresso le sue opinioni come socialdemocratico nel suo discorso. Ha riconosciuto di non essere d'accordo con tutte le opinioni espresse dagli altri oratori, ma avrebbe tollerato la diversità, a condizione che fossero esclusi fascisti, antisemiti e razzisti. La "demonstrazione per la pace nazionale" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa chiamata "Mai più guerra - Deponi le armi". Questa iniziativa richiede trattative per l'immediata cessazione dei conflitti in Ucraina e Gaza, nessun invio di armi all'Ucraina, Israele o qualsiasi altro paese, e critica il governo federale guidato dall'SPD per il suo aumento delle armi. Il portavoce della politica estera SPD Michael Roth ha espresso disapprovazione verso la dimostrazione, sottolineando che Russia e Hamas non erano etichettati come belligeranti, mentre la parlamentare federale FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha criticato la partecipazione di Stegner all'evento, dicendo che era dannosa per il suo partito e il governo.

07:03 Kharkiv Sotto Fuoco Ancora

Le autorità ucraine hanno riferito un altro attacco a Kharkiv da parte delle forze militari russe durante la notte. Un edificio su un campus ospedaliero è stato danneggiato e un incendio si è verificato in un'istituzione educativa dopo essere stata colpita da un lanciarazzi. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. Kharkiv è una delle città più frequentemente bombardate, situata solo circa 30 chilometri dalla Russia.

06:29 Numero di Soldati Russi a Kursk Probabilmente Aumentato Dawhen Offensiva

L'offensiva ucraina sembra richiamare più personale dal lato russo, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra. Questa offensiva ha costretto il comando militare russo a deployare unità dall'Ucraina alla regione di Kursk e inviare truppe appena formate da Russia a Kursk invece che al fronte in Ucraina. All'inizio dell'offensiva a inizio agosto, c'erano 11.000 soldati russi stanziati nella regione di Kursk, con stime attuali comprese tra 30.000 e 45.000 soldati.

05:11 Consigliere di Zelensky: Ucraina Avvia Produzione di Proietti da 155-mm

L'Ucraina ha iniziato a produrre proietti da 155 mm, come riferito da un ufficiale ucraino e dal "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, l'ex Ministro delle Industrie Strategiche e attuale consigliere esterno del Presidente Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la produzione di materiali difensivi in Ucraina è raddoppiata sotto la sua guida e sarebbe triplicata entro fine anno.

03:04 Aiuto di Biden: Biden Si Concentrerà Sul Resto del Mandato su Ukraine

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende utilizzare il resto del suo mandato per aiutare l'Ucraina a raggiungere la migliore posizione possibile nel suo conflitto con la Russia, secondo un importante assistente. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha espresso questo punto alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv.

01:43 Rapporto: Ex Politici Britannici Chiedono all'Ucraina di Usare Missili a Lungo Raggio sul Territorio Russo

Cinque ex ministri della Difesa britannici dei Conservatori e l'ex primo ministro Boris Johnson hanno apparentemente esortato il leader laburista Keir Starmer a consentire all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo il Sunday Times. Hanno avvertito che ulteriori ritardi potrebbero solo incoraggiare il presidente Putin.

00:52 Ucraina: la Corea del Nord Pone la Maggiore Minaccia all'Ucraina tra gli Alleati della Russia

Secondo il capo dei servizi di intelligence ucraini Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la maggiore minaccia per l'Ucraina tra gli alleati della Russia. Parlando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Budanov ha dichiarato: "La Corea del Nord è il nostro maggiore problema tra questi alleati della Russia". L'aiuto militare della Corea del Nord alla Russia, comprese consistenti quantità di munizioni, sta significativamente influenzando l'intensità dei conflitti, ha sottolineato Budanov in risposta a una domanda sul supporto da parte degli alleati della Russia come l'Iran e la Cina. Dopo i colloqui con il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu venerdì, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato piani per rafforzare i legami con la Russia. Kyiv sta monitorando gli invii di armi di Pyongyang a Mosca e sta osservando i loro effetti sul campo di battaglia. "C'è una relazione diretta. Stanno consegnando ingenti forniture di artiglieria, il che è preoccupante", ha sottolineato Budanov.

23:21 Russia potrebbe incontrare problemi di personale entro il 2025Secondo l'Ucraina, la Russia potrebbe affrontare carenze di personale entro la metà del 2025. Nel giugno 2025, il governo di Mosca si troverà in una situazione difficile, sostiene il capo dei servizi di intelligence ucraino Kyrylo Budanov in una conferenza a Kyiv - "o dichiarare la coscrizione o in qualche modo diminuire l'intensità delle ostilità". Questo potrebbe essere cruciale per la Russia. Non sono state fatte dichiarazioni dal governo di Mosca in merito.

22:20 Scholz: l'attacco russo all'Ucraina è 'assolutamente sciocco'Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rimproverato il presidente russo Vladimir Putin per aver messo a rischio il futuro della Russia con l'attacco all'Ucraina. "La guerra è assolutamente sciocca, anche dal punto di vista della Russia", ha detto in un dialogo con i cittadini come membro del parlamento tedesco SPD a Prenzlau, Brandeburgo. Per il suo imperialismo in ascesa, Putin sta inviando centinaia di migliaia di soldati russi a ferimenti e morte, e sta danneggiando i rapporti economici della Russia con numerosi paesi in tutto il mondo. "E l'Ucraina avrà un esercito più potente di prima", ha aggiunto Scholz. La Germania continuerà ad aiutare militarmente l'Ucraina per impedire al paese assediato di crollare e per impedire il successo di una chiara violazione delle regole in Europa. "Putin sta danneggiando il futuro della Russia". Una soluzione pacifica può essere raggiunta solo se la Russia riconosce che l'Ucraina non sarà uno stato vassallo.

22:01 Scontri e progressi nelle battaglie per KurskLe forze ucraine stanno facendo progressi territoriali nel loro avanzamento nella regione russa di Kursk occidentale, ma stanno anche perdendo terreno di fronte agli attacchi russi. Secondo il canale militare filogovernativo ucraino Deep State, le unità ucraine hanno preso il controllo di altri tre insediamenti. Tuttavia, gli attacchi russi hanno costretto i soldati ucraini a ritirarsi intorno al villaggio di Snagost. Una mappa pubblicata da Deep State indica una significativa breccia nelle linee difensive ucraine. Questi rapporti non possono essere attualmente verificati in modo indipendente. All'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno invaso la regione di confine russa di Kursk e, secondo le loro affermazioni, hanno catturato circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, compreso il comune di Sudscha. Gli esperti stimano guadagni territoriali più piccoli. Questa settimana, l'esercito russo ha lanciato il suo primo tentativo significativo di espellere le truppe ucraine.

21:41 USA: ritardi nell'aiuto militare all'Ucraina a causa di 'complicazioni logistiche'I ritardi nell'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina sono dovuti a "complicazioni logistiche", secondo gli ufficiali americani. "Non si tratta di mancanza di volontà politica", ha detto Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, a Kyiv, Ucraina. "Si tratta di sfide e complicazioni logistiche per far arrivare questo materiale al fronte", ha detto Sullivan alla conferenza Yalta European Strategy (YES), a cui ha partecipato via video. Date le sfide affrontate dall'Ucraina, gli Stati Uniti devono "fare di più e fare meglio", riconosce Sullivan. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è "determinato" a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per "posizionare l'Ucraina in modo ottimale per vincere", ha detto. Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si incontreranno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York alla fine di settembre, ha annunciato Sullivan.

20:57 Scholz: piani per processare i sabotatori del gasdotto Nord Stream in GermaniaOlaf Scholz ha descritto il sabotaggio dei tubi del gasdotto Nord Stream nel mar Baltico come un "atto terroristico". Il cancelliere tedesco vuole portare i responsabili davanti alla giustizia in Germania. Ha ordinato a tutte le autorità di sicurezza e alla Procura generale federale di indagare senza pregiudizi, ha dichiarato Scholz durante un dialogo con i cittadini come membro del parlamento SPD a Prenzlau, Brandeburgo. "Cercheremo di portare davanti alla giustizia tedesca i responsabili se riusciremo a catturarli", ha aggiunto. Scholz ha anche smentito il mito che il governo tedesco ha rinunciato al gas naturale russo. È stata la Russia a fermare le consegne di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, ha detto. Il successivo aumento dei prezzi, i costi fissi e la ricerca di fonti di gas alternative hanno costato alla Germania "più di 100 miliardi di euro". Le esplosioni del gasdotto si sono verificate solo dopo che la Russia aveva già interrotto le forniture di gas all'Europa occidentale attraverso il mar Baltico. Nel mese di agosto, la Procura generale federale ha emesso il primo mandato di arresto contro un cittadino ucraino per l'atto di sabotaggio.

Le critiche internazionali sono sorte a causa delle accuse che l'Iran fornisce armi alla Russia. I potenti democratici del G7 hanno condannato con forza questa fornitura di armi, come dichiarato in una dichiarazione congiunta dei loro ministri degli esteri. Despite global calls to halt such deliveries, Iran persists in arming Moscow, amplifying its military support for Russia's conflict against Ukraine. This was disclosed in a joint communique by the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, the US, and the EU's High Representative. The use of Iranian weapons by Russia leads to the killing of Ukrainian civilians and attacks on critical infrastructure. Recently, the UK and US reported receipt of ballistic missiles from Iran by Russia, an allegation Iran denies. The statement under Italy's G7 presidency demands an immediate halt to any aid for Russia's unlawful and unwarranted war against Ukraine, and the ceasing of ballistic missile, drone, and related technology supply that poses a direct threat to Ukraine and international security. The G7 nations remain steadfast in their goal of holding Iran responsible for its unacceptable support of Russia's unlawful war in Ukraine, which jeopardizes global security. Germany, France, and the UK have already imposed fresh sanctions on Iran, while the EU deliberates on implementing harsher penalties. [More details here.]

19:41 Putin dichiara il suo sostegno alla libertà di parola

In un'ironica coincidenza, il Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di parola e di informazione, sostenendo che è cruciale proteggere i principi di attendibilità delle informazioni nel processo in evoluzione della multipolarità. Secondo Putin, la vera libertà di parola favorisce il dibattito e la ricerca di soluzioni comuni ai problemi globali. In un messaggio video ai partecipanti della summit dei media dei Paesi Brics a Mosca, in occasione del 120º anniversario dell'agenzia di stampa statale TASS, Putin loda i media come attori significativi nella creazione di un ordine mondiale equo fornendo alle persone una visione imparziale del mondo. Tuttavia, in Russia autoritaria, la libertà di parola e i media indipendenti non esistono, con gli organi di stampa banditi e gli oppositori sottoposti a processo. TASS, fondata nel 1904, è ora l'agenzia di stampa più grande della Russia e funge da portavoce del governo.

19:20 Scholz si oppone alla consegna dei missili cruise Taurus

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto la consegna di armi a lungo raggio ad alta precisione all'Ucraina, sia attualmente che in futuro, in conformità con le decisioni dei suoi partner dell'alleanza. Parlando a un dialogo con i cittadini a Prenzlau, in Germania, Scholz ha ribadito la sua posizione contro la consegna dei missili cruise Taurus, che possono viaggiare fino a 500 chilometri, colpendo Mosca. L'ha giustificato citando il rischio di escalation. Scholz ha affermato: "Mi sono opposto a questo. E questo, ovviamente, si estende ad altre armi che hanno la capacità di viaggiare così lontano se le avessimo consegnate". Ha ribadito: "Questo rimane il caso, indipendentemente dalle decisioni prese da altri paesi". L'arma a lungo raggio più lunga consegnata dalla Germania all'Ucraina è il lanciatore di missili Mars II, in grado di colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza. [Vedi gli sviluppi precedenti qui.]

L'Unione Europea potrebbe potenzialmente svolgere un ruolo nel discutere la proposta sull'uso dei missili britannici da parte dell'Ucraina, poiché spesso comporta accordi geopolitici che interessano più nazioni.

Nel contesto del conflitto in corso, l'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione o sostegno per l'uso proposto dei missili britannici, a seconda della sua posizione sull'intervento nei conflitti e sull'assicurazione della pace nella regione.

Leggi anche: