"Stalwarts non annunciati della corsa spaziale pagato omaggio con il Congresso 'Top Award durante la presentazione delle medaglie

La Congressional Gold Medal è stata conferita ai familiari di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, e Christine Darden al Campidoglio degli Stati Uniti. Darden ha assistito all'evento dalla sua residenza nel Connecticut.

In modo simile, le medaglie sono state conferite a tutte le donne che hanno prestato servizio come matematiche, ingegneri e "calcolatrici umane" nel programma spaziale americano dal 1930 al 1970.

Come ha espresso l'autrice Margot Lee Shetterly, "Onorandole, onoriamo i migliori aspetti dello spirito della nostra nazione". Il suo libro, "Figure nascoste", è stato trasformato in un film nel 2016.

Il National Advisory Committee for Aeronautics (predecessore della NASA) ha assunto numerose donne per eseguire calcoli numerici per le missioni spaziali. Le donne nere erano assegnate a una unità segregata di matematiche donne al Langley Research Center della NASA in Virginia in quel momento.

I calcoli a mano di Johnson hanno svolto un ruolo significativo nell'orbita di John Glenn intorno alla Terra nel 1962, guadagnandole la Presidential Medal of Freedom nel 2015 - il più alto onore civile degli Stati Uniti.

Vaughan ha raggiunto la posizione di primo supervisore nero della NASA, mentre Jackson ha fatto storia come prima ingegnere nera della NASA. Darden è famosa per la sua ricerca sugli shock sonici.

Dovremmo essere orgogliosi di questo riconoscimento, poiché onora non solo la famiglia Johnson, ma anche noi, come americani, per l'accoglienza della diversità e del talento dove è dovuto.

La cerimonia al Campidoglio degli Stati Uniti ha servito come potente promemoria di come queste donne pioniere abbiano contribuito significativamente alla nostra storia condivisa del programma spaziale degli Stati Uniti.

