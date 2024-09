Stagno di lavoro su larga scala per ottenere un accordo con Hamas

C'è un senso di accettazione cupo tra gli israeliani: sei ostaggi in più sotto il controllo di Hamas hanno perso la vita. L'indignazione e il dolore spingono decine di migliaia nelle strade. È anche in programma uno sciopero nazionale per costringere il Primo Ministro Netanyahu a riportare indietro gli ostaggi ancora a Gaza.

La pressione sull'amministrazione israeliana per concludere un accordo con Hamas aumenta dopo che sei ostaggi uccisi sono stati recuperati dalla Striscia di Gaza. Il sindacato centrale israeliano, Histadrut, ha indetto uno sciopero generale per lunedì per sostenere gli ostaggi ancora a Gaza, i membri delle famiglie degli ostaggi rapiti e il leader dell'opposizione Yair Lapid hanno incoraggiato le manifestazioni. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso shock per le vittime scoperte. Durante il giorno, decine di migliaia hanno partecipato a una manifestazione a Tel Aviv, chiedendo la liberazione degli ostaggi ancora in vita. Sono scoppiate anche manifestazioni in altre città.

Arnon Bar David, vicepresidente di Histadrut, ha dichiarato: "Solo il nostro intervento può scuotere coloro che hanno bisogno di una scossa", riferendosi al governo Netanyahu, accusato di ostacolare un accordo con Hamas aumentando le richieste. "Dalle 6 del mattino di lunedì, l'intera economia israeliana sarà in sciopero totale", ha scritto Bar David.

I familiari degli ostaggi avevano già richiesto uno sciopero generale e il sostegno del sindacato. L'obiettivo è costringere il governo a concludere rapidamente un accordo per il rilascio dei prigionieri, ha spiegato il forum dei familiari e delle persone scomparse. Lapid ha sostenuto queste richieste.

Il ministro: il governo deve invertire la decisione

Il ministro della Difesa israeliano Joav Gallant ha chiarito la sua posizione: il governo deve invertire la decisione presa giovedì di mantenere la presenza militare israeliana nel corridoio di Philadelphi, ha richiesto. Questa zona di confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto è un punto di disputa nei negoziati per il cessate il fuoco.

Pochi mesi dopo che il movimento islamico Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele, l'esercito israeliano ha recuperato i corpi di sei ostaggi all'interno di un tunnel a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sabato. Cinque di loro erano stati rapiti durante l'attacco di Hamas al festival Nova Music nel sud di Israele l'8 ottobre. Una giovane donna, ora trovata morta, era stata rapita dal kibbutz Beeri.

Tra i morti c'era il cittadino israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin. I suoi genitori, che hanno recentemente parlato alla convention del Partito Democratico, hanno implorato: "Ricordate nostro figlio".

La folla si raduna a Tel Aviv

Dopo la scoperta dei sei corpi, decine di migliaia di israeliani hanno partecipato a una manifestazione a Tel Aviv. I dimostranti hanno marciato per le strade centrali della città, sventolando bandiere nazionali blu e bianche, portando cartelli e piangendo i defunti. Casse da morto simboliche sono state collocate nel cuore della città. Azioni di protesta si sono verificate anche in altre città, tra cui Gerusalemme, dove i partecipanti hanno bloccato le strade e hanno gridato fuori dalla residenza del Primo Ministro Netanyahu. Le immagini aeree hanno mostrato la strada principale di Tel Aviv bloccata dai dimostranti che portavano ritratti di ostaggi.

La folla ha chiesto un accordo immediato dal governo per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas in cambio di prigionieri palestinesi. I negoziati segreti tra Israele e Hamas, mediati dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, sono stati bloccati per mesi.

"Non li lasceremo indietro", hanno gridato i manifestanti, esprimendo il loro sostegno agli ostaggi.

Il ministero della Salute israeliano ha annunciato domenica i risultati preliminari degli esami autoptici dei defunti. Hanno rivelato che i sei individui "erano stati uccisi da miliziani di Hamas, utilizzando numerosi colpi da armi da fuoco a distanza ravvicinata, circa 48-72 ore prima dell'esame".

Secondo le fonti di Hamas, pubblicate domenica, il nome di Goldberg-Polin era in una "lista approvata da Hamas" di ostaggi da scambiare in caso di cessate il fuoco. I media suggeriscono che tre dei defunti erano previsti per il rilascio come parte di qualsiasi accordo.

I critici accusano Netanyahu di prolungare il conflitto di Gaza per guadagni politici. In una conversazione con i genitori dell'ostaggio Alexander Lobanov domenica, Netanyahu ha chiesto "scusa (...) per non essere riuscito a riportare Sasha vivo".

Scholz, scrivendo sulla piattaforma online X, ha scritto: "La triste notizia di sei ostaggi trovati morti nella Striscia di Gaza ci lascia in lutto e indignati". Scholz ha inoltre sottolineato che "i terroristi di Hamas sono responsabili della morte di queste vittime, compreso il legame tedesco-israeliano". La sorella della vittima Carmel Gat, Yarden Roman-Gat, è di origine tedesca-israeliana ed è stata rilasciata dalla custodia di Hamas a novembre.

L'8 ottobre, i fighters di Hamas, secondo i resoconti israeliani, hanno ucciso 1.205 persone e ne hanno rapite 251, costringendole a Gaza. Undici mesi dopo, secondo i resoconti recenti di Israele, 97 ostaggi sono ancora trattenuti da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti, con 33 segnalati come deceduti. Israele conduce operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza in risposta all'attacco di Hamas.

Secondo Hamas, che non può essere verificato in modo indipendente, oltre 40.700 persone sono morte da ottobre. I mediatori, gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto, non sono riusciti a raggiungere un accordo tra Israele e Hamas su un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi per mesi.

La Commissione, formata per negoziare un accordo tra Israele e Hamas, affronta una maggiore pressione per garantire il rilascio degli ostaggi ancora in vita dopo la scoperta di altri sei ostaggi morti. Riconoscendo l'urgenza della situazione, la Commissione dovrebbe intensificare i suoi sforzi per riprendere i negoziati segreti con gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto, assicurando il ritorno sicuro degli ostaggi ancora in vita.

