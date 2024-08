- Staglio sindacale alla Lufthansa

Due a due sindacati all'interno del gruppo Lufthansa, la prossima sciopero alla compagnia aerea low cost Discover Airlines si sta preparando. La sindacato dei piloti, Vereinigung Cockpit, e il sindacato degli assistenti di volo UFO hanno annunciato che inizieranno un voto coordinato giovedì (15 agosto) per un approccio congiunto per ottenere migliori condizioni di lavoro. Il voto sull'azione industriale si concluderà il successivo mercoledì (21 agosto).

La situazione è dovuta all'accordo collettivo di lavoro che Discover ha raggiunto con il sindacato rivale Verdi, che i due sindacati non coinvolti nelle trattative ritengono rappresenti solo una piccola parte dei circa 1900 dipendenti del personale di volo. "Qui, un rappresentante dei dipendenti illegittimo è stato nominato dalla direzione", afferma l'esperto sindacale UFO Harry Jaeger.

Lufthansa e Verdi hanno concluso accordi salariali e quadro per Discover, che rimarranno validi fino alla fine del 2027. Questi includono aumenti salariali, indennità e pagamenti speciali. Sono inclusi anche i piani pensionistici, i turni di lavoro e i supplementi per l'indennità di malattia. Discover opera 27 aeromobili da Francoforte e Monaco su rotte turistiche.

UFO e VC potrebbero ora tentare di imporsi con i propri accordi collettivi concorrenti presso Discover attraverso scioperi. In tal caso, sarebbe necessario verificare quale sindacato ha più membri all'interno dell'azienda. È stata suggerita una conta preventiva dei membri, ma Lufthansa non ha reagito a questa proposta.

I piloti VC hanno già scioperato in passato per i primi accordi collettivi, mentre UFO ha chiamato per uno sciopero solo per entrare in trattative con l'azienda.

Per Verdi, l'accordo è un successo perché finora è stato rappresentato in modo significativo solo tra il personale a terra e nelle cabine di Eurowings all'interno del gruppo Lufthansa. Ha raggiunto un accordo collettivo solo per i piloti presso la filiale merci Aerologic.

Il capo negoziatore di Verdi, Marvin Reschinsky, ha sottolineato che l'accordo è chiaramente al di sopra delle richieste di VC e UFO. "Il conflitto attuale dimostra che non si tratta di ottenere di più per i dipendenti, ma di garantire potere e importanza all'interno del gruppo. La loro posizione pubblica su Discover Airlines alla fine ostacola la crescita e quindi le prospettive di carriera per i colleghi lì". Verdi sta attualmente vivendo un'ondata di nuovi membri tra i dipendenti.

