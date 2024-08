- Stabilità politica della Germania: sotto controllo per il limite della democrazia

La scorsa settimana, durante un'intervista con il famoso autore statunitense Jonathan Franzen, egli ha elogiato la Germania come modello. Franzen, che ha trascorso anni vivendo qui, ha lodato la nostra nazione per aver assunto la responsabilità dei suoi crimini nazisti e per avere leggi che proibiscono certi simboli e slogan. Tuttavia, in quanto outsider, Franzen potrebbe avere una prospettiva diversa.

La Germania ha molte cose di cui essere orgogliosa, nonostante la tendenza attuale di vederla negativamente. Tra queste ci sono i nostri media liberi, i tribunali giusti e indipendenti, i partiti democratici sopravvissuti e la continua accettazione della democrazia. Tuttavia, c'è una minaccia in agguato, poiché l'estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) è al secondo posto nei sondaggi a livello nazionale e potrebbe diventare il partito più forte nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, secondo un sondaggio Forsa per Stern e RTL. Ciò potrebbe portare alla ribalta il leader dell'AfD, Björn Höcke, che può essere legalmente etichettato come fascista, e potenzialmente nella responsabilità del governo.

Il nostro servizio non si concentrerà solo su Höcke, ma esaminerà anche coloro che potrebbero votare per lui. Approfondiremo ciò che motiva queste persone.

La divisione tedesca

Martin Debes, il nostro autore del titolo originario della Turingia, vede questo problema come una questione personale profonda. Debes concorda con il sociologo Steffen Mau, che afferma che la Germania è "unitamente disuguale" a causa degli effetti della DDR e della trasformazione della Germania Ovest. Egli scrive: "La dittatura ha formato le persone attraverso l'oppressione e la propaganda. Per la maggior parte, la libertà che hanno ottenuto ha portato nuove opportunità e prosperità. Ma molti hanno sofferto per la disoccupazione e la perdita di status. Gli effetti della deindustrializzazione, dell'emigrazione e dello scambio di élite persistono. Di conseguenza, i tedeschi dell'Est sono in media più anziani e meno ricchi dei tedeschi dell'Ovest; la proporzione di uomini nella popolazione è anche più alta nell'Est. I tedeschi dell'Est sono meno probabili che siano organizzati in sindacati, chiesa o un partito. Hanno redditi più bassi, meno figli e una aspettativa di vita più bassa."

L'elenco di lamentele compilato da Forsa è lungo: la guerra in Ucraina, la criminalità, l'immigrazione, l'inflazione e l'ineguaglianza sociale sono in cima alla lista. Seguono le minacce dell'estremismo di destra o del cambiamento climatico.

Debes riassume: "Di conseguenza, l'umore è amaro in alcuni posti. Una grande minoranza si sente di seconda classe e dipendente. La loro fiducia nelle istituzioni è più bassa e le loro opinioni sono più radicali. E questo li rende più suscettibili ai movimenti populisti ed estremisti."

