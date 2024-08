- Stabile a Forchtenberg travolto dalle fiamme; la colpa è stata attribuita a obblighi finanziari esterni.

Dopo un grave incendio in un fienile a Forchtenberg alla fine di luglio, l'ufficio del procuratore esclude un guasto tecnico come causa e punta il dito sulla negligenza. "In base ai risultati delle indagini della polizia, stiamo preliminarmente indagando sulla negligenza di un soggetto esterno", ha dichiarato Harald Lustig, procuratore capo di Schwäbisch Hall. Ha scelto di non fornire dettagli. In precedenza, SWR aveva riportato l'incidente.

L'incendio nella regione di Hohenlohe ha causato la morte di 14 animali. I danni all'azienda agricola sono stati valutati in circa 600.000 euro.

I primi rapporti della polizia hanno indicato che i fienili sono stati avvolti dalle fiamme per primi, che poi si sono propagate a un magazzino attrezzi e al fienile. Un soccorritore che ha riportato ferite è stato ricoverato in ospedale.

Dopo aver esaminato le possibili conseguenze finanziarie, è stato scoperto che il proprietario del fienile aveva anche significativi [altri debiti], il che potrebbe influire sulla sua capacità di coprire i costi dei danni. Per far fronte a questi impegni finanziari, il proprietario potrebbe considerare di rivolgersi a compagnie assicurative o istituti di credito.

Leggi anche: