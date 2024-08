- Sta regalando i suoi no-gos di moda in autunno.

Anche se l'estate è ancora in pieno svolgimento, non è mai troppo presto per iniziare a pensare alla moda per i giorni più freschi dell'autunno. Mentre guardiamo avanti alla stagione autunno/inverno imminente, il designer Steffen Schraut (54) condivide i suoi "no-no" della moda per i mesi più freddi. La sua ultima collezione è disponibile su QVC dal tardo luglio. Nonostante Schraut promuova la liberazione dalle dittature della moda, ci sono ancora alcune cose che consiglia di evitare.

Quali sono i tuoi "no-no" della moda per la stagione autunno/inverno 2024?

Steffen Schraut: Gli stivali grossi o gli stivali pesanti possono essere una sfida per molte donne e devono essere abbinati con cura per evitare di apparire oversize. Spesso sono pesanti e hanno suole rigide, quindi sono nella mia lista dei no-go. Per coloro che ancora vogliono un tacco statement, gli stivali al ginocchio in colori vivaci sono un'ottima alternativa. Ho un modello nella mia collezione QVC in morbida pelle di velluto con punta e tacco a moneta in fucsia e verde pino - molto femminili e alla moda! Un'opzione casual per l'autunno sono anche le sneakers con una suola leggermente più robusta.

E per le maglie?

Schraut: La prima cosa che mi viene in mente sono i maglioni stampati con loghi, in quanto ne ho visti alcuni recentemente che non mi sono piaciuti. Spesso appaiono troppo rumorosi e distraggono dall'estetica generale del look. In generale, i loghi non stanno bene sui maglioni e tendono a sfocare. Se si vuole ancora fare una dichiarazione, consiglio stampe, patch o un collier audace sopra una semplice camicia. Un altro no-no per l'autunno e l'inverno sono le toppe corte. Semplicemente non si adattano all'estetica della stagione e non sono pratiche quando fa freddo.

Quali giacche dovremmo indossare in autunno e inverno, e quali dovremmo evitare?

Schraut: Adoro la varietà di giacche nelle stagioni più fredde, quindi va bene tutto ciò che si ama. Tuttavia, un assoluto no-no è la pelliccia vera. Non solo è ingiusto, ma anche datato. Se si ama l'aspetto della pelliccia, si consiglia di optare per alternative sintetiche. Un'opzione più moderna e accogliente è la pelliccia di orso, che è stata di tendenza lo scorso anno e continuerà ad esserlo quest'autunno e quest'inverno.

Gonne, pantaloni, ... cosa dovremmo tenere nei nostri armadi?

Schraut: I jeans strappati con buchi sono stati popolari per molto tempo, ma consiglio di evitarli per la stagione

