- Sta nascondendo i fondi del premio nella sua residenza.

Amira Aly, 31 anni, ha trionfato su Vanessa Mai, 32, a "Vinci la Star" sabato sera, portando a casa 100.000 euro. A differenza di altri vincitori del programma di ProSieben, non ha intenzione di donare il premio, ma lo userà per la sua casa a Colonia, che sta costruendo per sé e per i suoi due figli. Lo ha rivelato all'edizione online di "Bild" l'ex moglie del comico Oliver Pocher, 46 anni.

Non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina al suo ex marito. "Proprio come le sue dichiarazioni pubbliche", non contribuisce neanche un centesimo per i figli che hanno in comune. Per questo motivo, ha bisogno del denaro per le stanze dei bambini nella nuova casa e "per tutte le altre spese che comporta essere una madre single".

Oliver Pocher non ha pagato gli alimenti per i figli da quando si sono separati, un anno fa, ha riferito Amira Aly a "Bild". Ha rinunciato all'assegno di mantenimento per sé. Inoltre, a differenza delle voci che circolavano, Oliver Pocher non ha pagato la sua ex moglie per rinunciare al suo cognome. A "Vinci la Star" ha fatto la sua prima apparizione dal loro divorzio a fine luglio 2024, usando il suo nome da nubile, Aly.

"La matematica non è mai stata il suo punto forte": Oliver Pocher replica

Oliver Pocher ha risposto alle dichiarazioni di Amira Aly sul "Bild". "La matematica non è mai stata il suo punto forte", ha scritto su Instagram. Sembra che abbia commesso degli errori in passato, come calcolare quando non erano più insieme per frequentare altri o chi avesse la custodia dei figli. E quanto fosse stato guadagnato durante e dopo la relazione.

Oliver Pocher ha intenzione di presentare i suoi calcoli sul palco presto. Nella storia di Instagram, ha anche annunciato le prossime date del suo tour "L'Illusionista dell'Amore" e ha lasciato intendere una "riappacificazione".

Non ha potuto fare a meno di commentare anche il nuovo partner di Amira Aly, il conduttore Christian Dürren, 34 anni. "Dov'era Christian?" ha scritto il comico. Il 34enne non era nello studio di "Vinci la Star".

