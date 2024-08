- Sta fondando la sua fondazione.

La star di Hollywood Colin Farrell (48) lotta per l'indipendenza del figlio James (20). Il figlio maggiore dell'attore è nato con la sindrome di Angelman, un raro disturbo genetico che comporta ritardi nello sviluppo. Farrell ha ora fondato una fondazione per coloro che ne sono colpiti. Lo riferisce la rivista "People".

"Voglio che il mondo sia gentile con James," dice la rivista citando Farrell, che parla apertamente per la prima volta della condizione del figlio. Soprattutto, vuole attirare l'attenzione su un problema specifico: James compirà 21 anni a settembre, e a quell'età molte persone colpite cadono dai sistemi di supporto.

"Quando tuo figlio compie 21 anni, è essentially da solo," spiega Colin Farrell. "Tutte le tutele, come l'istruzione speciale, cadono. Lascia un giovane adulto che dovrebbe essere un parte integrante della nostra moderna società, ma spesso viene lasciato indietro."

Colin Farrell vuole sostenere coloro che sono colpiti

Con la sua nuova fondazione Colin Farrell, l'attore vuole ora sostenere coloro che sono colpiti. La fondazione mira a fornire aiuto ai giovani adulti con disabilità intellettuali. "È la prima volta che ne parlo, e l'unica ragione per cui parlo è che non posso chiedere a James se vuole farlo," spiega Farrell. Il 20enne è non verbale e non può parlare da solo.

"Parlo con James come se avesse 20 anni, parla inglese perfetto e ha capacità cognitive appropriate per la sua età. Ma non posso ottenere una risposta da lui - se è a suo agio con tutto questo o no. Quindi devo prendere una decisione in base a quanto conosco James e che tipo di giovane uomo è e quanto è buono il suo cuore," continua Farrell.

Pensa che se James sapesse, "che stiamo aiutando le famiglie e altri giovani adulti con bisogni speciali," direbbe, "Papà, di che cosa stai parlando? Perché lo chiedi? Certo, lo faremo." Farrell aggiunge, "È per questo che lo stiamo facendo. È tutto per James - tutto in suo onore."

James è il figlio maggiore di Colin Farrell. È nato da una relazione con la modella americana Kim Bordenave e è nato nel 2003. La sua condizione con la sindrome di Angelman è stata resa pubblica per la prima volta da Farrell nel 2007. Farrell ha un altro figlio da una relazione con l'attrice messicana Alicja Bachleda-Curus, nato nel 2009.

"Durante il suo

Leggi anche: