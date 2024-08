- Sta festeggiando il compleanno del figlio materno oggi.

Gisele Bündchen (44) e il suo ex-marito Tom Brady (47) hanno annunciato la loro separazione lo scorso ottobre, ma sembra che la loro relazione non abbia influito sulla sua relazione con il figlio di Brady, Jack. Ha celebrato il 17° compleanno di Jack con un commovente messaggio su Instagram, pubblicando due foto d'archivio.

Doppia festa per Jack

La prima foto ritrae Gisele e Jack da quando era più piccolo. Ha scritto come didascalia: "Buon compleanno a questo adorabile tesorino!". La seconda foto mostra lei con un Jack cresciuto, con la didascalia: "Chi è diventato l'uomo più meraviglioso, premuroso e straordinario che abbiamo la fortuna di conoscere. Siamo felici di averti nella nostra vita".

Tom Brady ha condiviso pensieri commoventi per suo figlio su Instagram, definendolo "il 17enne più dolce, gentile e premuroso". Ha continuato dicendo: "Sei una vera benedizione nella mia vita e sono grato di vederti crescere in un giovane uomo. La tua passione per la famiglia, gli amici, gli studi, l'atletica leggera, la tua diligenza e il tuo impegno in tutto ciò in cui investi il tuo tempo e la tua energia sono solo alcune delle tue eccezionali qualità".

Ha anche scherzato sul fatto che non può più battere suo figlio in un gioco due contro uno. "Ti amo eternamente e per sempre, felice compleanno, figlio mio", ha concluso il suo messaggio. Insieme ai auguri di compleanno, ha pubblicato foto del trio.

Una famiglia allargata vivace

Jack è il figlio di Tom Brady e dell'attrice Bridget Moynahan (53), che hanno frequentato dal 2004 al 2006. Tom ha sposato Gisele Bündchen a febbraio 2009. Il loro figlio Benjamin (14) è nato a dicembre dello stesso anno, seguito dalla figlia Vivian (11) nel 2012. Dopo 14 anni di matrimonio, i due hanno annunciato la loro separazione a ottobre 2022.

Il giorno del suo compleanno, Jack ha ricevuto anche messaggi commoventi dal suo papà e dalla sua matrigna, creando una festa doppia indimenticabile per lui.

