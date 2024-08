Circa un mese fa, Ralf Schumacher (49) ha reso pubblico il suo rapporto con un uomo, celebrando il suo coming out. Il sostegno è arrivato da molte parti, incluso il figlio David (22) che ha dato la sua benedizione alla relazione del padre. L'ex moglie Cora Schumacher (47) è rimasta in silenzio fino ad ora. In una recente intervista con la rivista Spiegel, ha parlato dei suoi sentimenti per la prima volta.

"Io sento il bisogno di correggere la mia immagine pubblica," spiega Cora Schumacher nell'intervista. "Proprio come ha fatto Mr. Schumacher nel suo coming out. Ha considerato anche per un momento le conseguenze per me?"

Ha dichiarato di aver scoperto la notizia "come il resto della Germania" attraverso i media. Non è stato facile per lei che "improvvisamente tutta la Germania sta speculando sulla mia vita interiore e il mio benessere," dice, piangendo. Un preavviso sarebbe stato "un segno di rispetto." Non è chiaro se fosse sorpresa dalla relazione o dall'annuncio pubblico.

Secondo Spiegel, Ralf Schumacher non ha voluto commentare la questione. I suoi avvocati hanno dichiarato che il reporting su questioni familiari invade la sua privacy. La rivendicazione che Cora abbia scoperto la relazione di Ralf con il suo partner Étienne solo attraverso il coming out pubblico è errata.

Dichiarazioni Contraddittorie

Nella commovente intervista di Spiegel, Cora Schumacher ha anche parole positive per il suo ex partner. Gli augura felicità e si rallegra che Ralf abbia finalmente trovato se stesso e possa sostenere la sua sessualità, dice. Per il futuro, immagina che "forse troveremo la nostra strada l'uno verso l'altro come famiglia allargata." È questo che spera per il loro figlio in comune.

Ma non sa come gestire il fatto che Ralf non abbia parlato con lei prima del suo coming out. "Perché un coming out influisce anche sull'ambiente, incluso l'ex moglie con cui hai un figlio," dice Cora Schumacher. "E sì, avrei voluto che Ralf mi includesse o almeno mi informasse."

La sua principale preoccupazione ora è mantenere la sua credibilità e reputazione. Non vuole essere accusata di "essere entrata in un matrimonio presunto falso o avere un accordo."

