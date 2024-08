- Sta facendo esercitazioni militari.

La Principessa ereditaria Victoria della Svezia (47) affina le sue abilità militari. In un pomeriggio di lunedì, ha condiviso su Instagram accanto a una foto di sé stessa in abbigliamento mimetico, "Accesa per un'altra sessione di esercizi militari all'Università della Difesa Svedese oggi. Mi immergerò nelle tattiche, nella teoria militare e nella strategia insieme ai miei compagni cadetti", ha dichiarato la principessa, figlia del Re Carlo XVI Gustavo della Svezia (78).

Victoria: "Sono entusiasta per un viaggio educativo stimolante e arricchente"

Ha inoltre informato i suoi 665.000 fan, "Il mio obiettivo attuale è immergermi completamente nell'addestramento degli ufficiali, con l'intenzione di servire la Svezia e le sue forze militari con distinzione in futuro. Sono entusiasta per un viaggio educativo stimolante e arricchente insieme ai miei nuovi colleghi", ha dichiarato la futura regina della Svezia.

Due foto in più sulla sua Instagram Stories mostrano la principessa ereditaria in mezzo a un gruppo di giovani cadetti durante le sessioni di addestramento degli ufficiali in un'aula.

L'Università della Difesa Svedese (FHS), situata a Stoccolma, vicino all'Istituto Reale di Tecnologia, è un'istituzione statale per l'educazione militare.

Il pubblico è entusiasta

I sostenitori della principessa sono colpiti dalla sua determinazione. Commenti come "Che esempio incredibile e ambasciatore sei per la Svezia". Inoltre, "Sei un'ispirazione per le giovani donne". O, "Ce la farai, donna straordinaria! Non vedo l'ora di vedere il giorno in cui salirai al trono", esprimono l'ammirazione di un utente. La maggior parte dei commenti è punteggiata da cuori rossi o giallo-blu, che rappresentano i colori nazionali.

Victoria esprime interesse per un corso di formazione completo

La Principessa ha dichiarato, "Sono entusiasta di partecipare a un corso di formazione completo all'Università della Difesa Svedese per perfezionare le mie abilità e conoscenze militari".

Victoria paragona il suo addestramento militare a un percorso accademico

Ha inoltre aggiunto, "Questo corso di addestramento militare è come un'intensa avventura accademica, e sono ansiosa di immergermi completamente in essa per contribuire efficacemente alle forze di difesa della Svezia in futuro".

