Sta diventando stretto per l'estate.

La situazione meteorologica più recente si sta tranquillizzando. Tuttavia, il weekend si concentrerà nuovamente sul sud e sud-est, con previsioni di temporali e forti piogge, come sa il meteorologo di ntv Björn Alexander. Successivamente, il tempo diventerà generalmente più variabile.

ntv: Recentemente ci sono state forti tempeste. Qual è la situazione attuale riguardo al maltempo?

Björn Alexander: Grazie all'influenza di una breve area di alta pressione, la situazione è attualmente un po' più rilassata in molti luoghi. Tuttavia, la calma sarà solo temporanea in alcune regioni. Purtroppo, la situazione di maltempo non è ancora del tutto risolta.

Qual è la ragione di ciò?

In basically, l'aria parzialmente molto umida e quindi soggetta a temporali non è ancora stata completamente rimossa. Pertanto, non ci sono picchi di temperatura superiori a 35 gradi - e le notti non sono più oppressive e calde come prima. Tuttavia, in alcune regioni ci saranno ancora temperature superiori a 30 gradi, e non sarà fino a domenica che un fronte freddo rimuoverà finalmente l'aria estiva calda. Ciò creerà nuovamente una situazione esplosiva, almeno in alcune regioni.

Dove sarà peggio?

Secondo le previsioni attuali, il sud e il sud-est saranno particolarmente colpiti durante il weekend. Qui c'è il rischio di forti temporali con il pericolo di forti piogge. Grandine e raffiche di vento non sono esclusi. La situazione dovrebbe calmarsi di nuovo la prossima settimana.

Questo segnerà la fine del tempo estivo?

Sarà stretto per l'estate calda. Ma ciò significa anche che non sarà così caldo. Dovrebbe ancora esserci abbastanza calore estivo - anche se ci saranno spesso nuvole tra una cosa e l'altra. Perché probabilmente ci vorrà molto tempo per una vera alta pressione stabile. Inoltre, le previsioni a lungo termine sperimentali suggeriscono un settembre leggermente più piovoso del solito nel sud e nell'ovest del nostro paese, con temperature leggermente troppo elevate.

Tornando alla sfera di cristallo al weekend: quali sono i dettagli?

Sabato, i temporali si spingeranno principalmente verso sud dalle Alpi. Alcuni di questi potrebbero avere un potenziale di maltempo severo. Un primo fronte freddo si avvicinerà anche dal nord-ovest, portando una banda di nuvole con piogge e temporali. Prima di questo, ci sarà di nuovo umidità con picchi fino a 30 gradi nella regione della Lusazia, mentre al mare del Nord si raggiungeranno solo fino a 20 gradi.

E domenica?

Sarà prevalentemente nuvoloso o variabile con piogge, alcune delle quali potrebbero essere accompagnate da temporali. Sono possibili anche quantità più elevate di pioggia prima che le piogge e i temporali si spostino verso est e diventi più amichevole nel pomeriggio e nella sera da ovest e nord-ovest. Le temperature raggiungeranno il minimo settimanale con un massimo di 18 a 27 gradi, quindi un po' di sollievo e ventilazione saranno i benvenuti dopo.

Quali sono i valori per la prossima settimana?

Lunedì ci sarà un rischio aumentato di piogge nel sud-est a 20-26 gradi. Altrimenti, il tempo sarà gradevole. Martedì l'immagine meteorologica si invertirà, quindi il sud e l'est saranno sulla parte più stabile a 21-27 gradi. Mercoledì è attualmente previsto un tempo variabile ovunque con temperature leggermente più fresche di 19-27 gradi.

