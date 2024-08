- Sta diventando madre per la prima volta.

Liz Kaeber (31) ha annunciato la sua gravidanza con un video su Instagram. L'influencer e ex-concorrente di "Bachelor" viene mostrata nel video con il marito Nick Maerker, che ha le mani sul suo ventre visibilmente arrotondato.

Solo pochi giorni fa, Kaeber ha pubblicato foto da una cerimonia nuziale dove è stato girato anche il video. Tuttavia, la sua pancia non era visibile o coperta in quelle foto. Ora la mostra con orgoglio nel video, scrivendo: "Il nostro piccolo tesoro".

Reazioni Emozionali

Kaeber aveva precedentemente parlato del suo desiderio a lungo insoddisfatto di avere un figlio. Il suo circolo di amici e la comunità di Instagram ora condividono la sua gioia.

Christin Kaeber, sorella di Liz, commenta il video: "Sto piangendo, finalmente è uscito. La nostra banda pazza avrà rinforzi. Siamo così incredibilmente felici. Non riesco a trovare le parole. Il tuo tesoro sarà anche il nostro tesoro." Non vede l'ora di vedere la loro famiglia crescere e dice che il loro sogno si sta avverando con il miracolo bambino di Liz.

Altri messaggi di congratulazioni arrivano dall'influencer Farina Opoku (33), che commenta: "Le migliori notizie mai!" Sarah Harrison (33), una collega, scrive: "Sono così incredibilmente felice per te, mia cara." Sarah è diventata madre per la terza volta di recente. Suo marito Dominic Harrison si rivolge al futuro padre: "Congratulazioni, fratello, dal profondo del mio cuore! Liz, sarete dei genitori meravigliosi, e non vedo l'ora di trascorrere le prime vacanze in famiglia insieme." Ex-"Bachelorette" Maxime Herbord (29) è altrettanto entusiasta: "Pelle d'oca. Congratulazioni a voi due! Sono così felice per entrambi".

Liz Kaeber è stata la scelta di Oliver Sanne (37) nella finale di "Bachelor" del 2015. Tuttavia, la loro relazione non è durata. In seguito, Kaeber si è riunita al suo fidanzato del liceo, Nick Maerker. La coppia si è sposata nel 2018.

La madre di Liz, sentendo la notizia, esprime la sua gioia in un messaggio commovente, "Congratulazioni alla mia cara figlia e al suo marito! Sono così orgogliosa e non vedo l'ora di incontrare il tuo piccolo tesoro, mia cara figlia".

In mezzo alla celebrazione, la madre di Liz esprime la sua impazienza, "Non riesco a contenere la mia eccitazione! Mio figlio e sua moglie saranno dei genitori fantastici. Non vedo l'ora di testimoniare il loro viaggio come famiglia di tre".

