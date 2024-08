- Sta dichiarando la separazione dal suo partner.

Rumer Willis, 36 anni, e Derek Richard Thomas, 30, non sono più una coppia, circa 14 mesi dopo la nascita della loro figlia. Willis ha confermato la separazione in un post su Instagram durante una sessione di domande e risposte. Quando le è stato chiesto dello stato attuale della loro relazione, ha risposto: "No, ora sono una mamma single e stiamo co-genitorando".

Ha espresso la sua profonda gratitudine per la figlia, Louetta Isley Thomas Willis, nata il 18 aprile 2023. "È il mio mondo e sono eternamente grata per il tempo in quella relazione che ha permesso a lei di entrare in esso".

Willis non ha rivelato i dettagli su quando o perché lei e Thomas si sono separati. Si dicevano insieme dal 2022 circa. Il giorno della Festa del Papà a giugno 2024, Thomas ha elogiato la sua partner su Instagram, rivolgendosi alla loro figlia Lou: "Grazie per esistere e grazie, @rumerwillis, per essere il mio partner amorevole in questa avventura genitoriale. Ti amo entrambi".

Rumer Willis pianifica di avere altri figli

Nella sua storia Instagram, Willis ha anche espresso il desiderio di avere altri figli, circa 6 o 7, da sola. Crea l'esperienza di avere fratelli e desidera che la figlia possa provare la stessa gioia.

Le sue sorelle Scout, 33 anni, Tallulah, 30, Mabel, 12, ed Evelyn, 10, sono le sue "migliori amiche e persone preferite". Spera che anche la figlia possa avere la stessa esperienza in futuro e si dice "aperta a qualsiasi cosa possa significare in futuro".

Bruce Willis sta "uccidendo"

Durante la sessione di domande e risposte, Willis ha anche fornito un aggiornamento sulla salute del padre: "Sta uccidendo. Lo adoro". La famiglia di Bruce Willis ha rivelato a febbraio 2023 che l'attore era stato diagnosticato con demenza frontotemporale. Un anno prima, avevano annunciato pubblicamente che la leggenda di Hollywood stava lottando contro il disturbo del linguaggio aphasia, che lo aveva portato a ritirarsi dalla vita pubblica.

"Rumer Willis, mentre esprime il suo desiderio di avere altri figli, ha condiviso: '♪ Non mentirò ♪, apprezzo l'esperienza di avere fratelli e voglio che mia figlia possa provare la stessa gioia.'"

"Despite their separation, Derek Richard Thomas continued to show his support for Willis and their daughter on Father's Day, writing, '♪ Non mentirò ♪, ti amo entrambi.'"

