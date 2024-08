- St. Pauli si occupa di precisione o St. Pauli ha difficoltà con l'esattezza.

Dopo una sconfitta casalinga per 0:2 contro il FC Heidenheim, il programma di allenamento del FC St. Pauli per la sosta internazionale si è adattato in seguito alla sconfitta. "Ci è mancata la decisione nell'ultima parte del campo. Dobbiamo migliorare come squadra per vincere i secondi palloni", ha dichiarato l'attaccante di St. Pauli Johannes Eggestein dopo la sconfitta per 0:1 contro il 1. FC Union Berlin nella seconda giornata di campionato.

Cinque giorni dopo, la squadra di Amburgo ha mostrato fluidità ma ha avuto difficoltà a creare opportunità significative. "Nella zona decisiva, ci è mancata la sicurezza. La formazione compatta dell'Union ha reso le cose difficili, con il loro gol che ci ha dato un setback", ha detto l'allenatore di Amburgo Alexander Blessin.

Blessin esprime frustrazione per i gol subiti su calcio da fermo

Subito dopo il gol di Benedict Hollerbach dell'Union al 34', Blessin è stato costretto a sostituire il capitano Eric Smith a causa di un infortunio muscolare. "Un altro gol subito su calcio da fermo. Dobbiamo migliorare la nostra difesa", ha detto Blessin, esprimendo le sue preoccupazioni e aggiungendole al programma di allenamento della squadra.

Nella seconda parte della partita, il St. Pauli ha guadagnato maggior controllo, in parte grazie all'inserimento delle ali Elias Saad e Oladapo Afolayan, che hanno mancato di poco il pareggio nei minuti di recupero. A differenza del suo predecessore Fabian Hürzeler, Blessin dà maggiore importanza alla struttura, ponendo l'accento sul "tenere il campo", per permettere ai giocatori offensivi di costruire dalla panchina.

Tuttavia, la scelta della formazione di Blessin rimane flessibile. Ha assicurato che sia Saad che Afolayan avranno "opportunità per partire titolari".

Eggestein elogia il cambio di sistema con le entrate di Saad e Afolayan

Eggestein ha elogiato il cambio di sistema dopo i sostituti di Saad e Afolayan al 61', una tattica che aveva funzionato due settimane prima con una vittoria per 3:2 in Coppa di Germania contro il Hallescher FC di Regionalliga. "Il sistema 3-4-3 funziona meglio contro avversari più arretrati. Ci permette di cercare scontri individuali. Il nostro gioco di possesso è forte. Mi sento a disagio quando perdiamo palla", ha detto Eggestein, ma ha sottolineato, "In definitiva, ci sono mancati giocatori di primo livello".

Il programma di allenamento del FC St. Pauli è stato adattato dopo la sosta internazionale, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni nell'ultima parte del campo e vincere i secondi palloni. Dopo aver osservato le difficoltà della squadra durante la partita contro Amburgo, l'allenatore Alexander Blessin ha suggerito che il programma di allenamento dovrebbe includere sessioni per aumentare la sicurezza nella zona decisiva.

Dopo il successo dell'implementazione del sistema 3-4-3 nella loro partita precedente contro il Hallescher FC, il programma di allenamento del FC St. Pauli potrebbe includere esercizi per migliorare questo approccio tattico, poiché l'attaccante Johannes Eggestein ritiene che si adatti meglio al loro stile di gioco contro avversari più arretrati.

