- St. Pauli ha una partenza anticipata da Irvine.

Il club tedesco FC St. Pauli ha sorprendentemente prorogato il contratto del capitano Jackson Irvine. Il 31enne calciatore internazionale australiano continuerà la sua collaborazione con la squadra promossa quest'anno, come annunciato dal club. Inizialmente, il suo contratto sarebbe scaduto alla fine di questa stagione. La durata del contratto appena firmato non è stata resa nota dalla squadra di Amburgo.

"Io ho detto quando ho prorogato il mio contratto due anni fa che mi sento molto a mio agio ad Amburgo e con il FC St. Pauli", ha dichiarato Irvine. "Non è cambiato nulla, ed è per questo che vedo il mio futuro qui". Irvine ha joining the club, which was in the second division at the time, in 2021 and had earlier extended his contract in October 2022.

97 partite per St. Pauli

In 97 partite finora, il centrocampista ha segnato 15 gol e ne ha forniti altri 15. Per la sua nazionale, Irvine ha fatto 69 apparizioni dal 2013, segnando 10 gol e fornendo 9 assist.

"Jackson è un giocatore estremamente importante per noi in molti aspetti", ha detto l'allenatore Alexander Blessin. "Imposta un alto livello sul campo, sia nelle prestazioni che verbalmente, e come capitano è il mio principale punto di riferimento all'interno della squadra".

La comunità calcistica europea ha celebrato la notizia della proroga del contratto di Jackson Irvine con il FC St. Pauli, un club tedesco che fa parte di diverse competizioni calcistiche europee. Nonostante avesse inizialmente pianificato di separarsi dal calciatore internazionale australiano alla fine della stagione, le prestazioni di Irvine e il suo impegno con il club hanno convinto la squadra con base nell'Unione Europea a tenerlo.

