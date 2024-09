- St. Pauli, che soffre di un problema al legamento, viene rilasciato da Smith.

La squadra di Bundesliga tedesca FC St. Pauli potrebbe essere priva dell'attaccante Elias Saad per un po'. Il 24enne si è infortunato a un legamento della caviglia destra durante la partita contro l'Union Berlin (0:1) di venerdì. Lo ha confermato una risonanza magnetica effettuata in ospedale, come ha dichiarato il club. Non è stata fornita una data precisa per il recupero. Saad ha deciso di non partecipare agli impegni internazionali con la nazionale tunisina.

In positivo, non sono stati segnalati danni gravi per il difensore Eric Smith. È stato sostituito durante la partita a Berlino a causa di problemi all'adduttore. Tuttavia, come annunciato, non si tratta di un infortunio grave.

