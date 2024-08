St. Gallen sopravvive alla partita di calcio più folle dell' anno.

FC St. Gallen sembra essere il sicuro vincitore nel duello della Conference League con Slask Breslau dopo 21 minuti. Tuttavia, minuti selvaggi causano un completo ribaltamento del gioco prima della fine del primo tempo. In seguito, la situazione diventa veramente turbolenta e estremamente accesa.

Nel campionato locale, potresti vedere partite del genere più spesso, ma nel calcio professionistico? Non tanto. Il club svizzero FC St. Gallen sopravvive a una serata estremamente turbolenta nel 3° turno della Conference League contro il club polacco Slask Breslau. Dopo una partita con 24 minuti di recupero, tre cartellini rossi e il VAR in costante uso, il punteggio si ferma sul 3:2. Il tabloid "Blick" è stupito da una delle "partite più pazze della Coppa d'Europa".

I segni erano favorevoli per gli svizzeri. Entravano nella seconda partita con un vantaggio di 2:0 dalla prima e hanno segnato per primi. Al 21', Bastien Toma ha segnato il 1:0, rendendo il vantaggio molto comodo per St. Gallen. I polacchi avevano segnato in precedenza, ma il VAR ha annullato il gol. Il capitano di Breslau, Alex Petkov, aveva interferito con il portiere Lawrence Ati Zigi.

Sei minuti catastrofici per St. Gallen

Prima della fine del primo tempo, il gioco prende una piega inaspettata. In sei minuti, i polacchi segnano tre gol. Petr Schwarz apre con un gol bizzarro (41'), poi Piotr Samiec-Talar segna con una bellissima parabola (43'), e Petkov (45.+2) fa tre. Il gioco è improvvisamente in parità. Poiché la regola dei gol in trasferta non si applica più, tutto è di nuovo aperto.

Ma la turbolenza è lontana dall'essere finita. Nella seconda metà, c'è un incidente razzista. Il portiere Ati Zigi si lamenta ripetutamente di suoni di scimmie rivolti a lui. L'arbitro indica che la partita verrà abbandonata se ci saranno altri incidenti. Un tifoso sospettato di aver fatto i versi viene alla fine accompagnato fuori dallo stadio.

Poi: Petkov cade nell'area di rigore (76'), l'arbitro concede un rigore. Tuttavia, dopo l'intervento del VAR, cambia decisione in simulazione, mostra a Petkov un secondo giallo e lo espelle. "Blick" è confuso. Nel loro analisi, dicono: "Ma avvertire Petkov una seconda volta per una presunta simulazione è completamente fuori luogo, anzi sbagliato. Perché il capitano dei polacchi è chiaramente fallito da Stevanovic".

Rigore al 108' è ribattuto

Lo stesso destino tocca al compagno Matias Nahuel all'11' del secondo tempo supplementare. Aveva il pallone al piede da vicino. La revisione video richiede cinque minuti prima che venga concesso un rigore. Christian Witzig si presenta - e sbaglia. Ma il VAR interviene di nuovo. Il portiere polacco Rafal Leszczynski si era mosso dalla linea troppo presto. Il rigore viene ribattuto. Questa volta, Willem Geubbels segna. Fa 2:3 per gli svizzeri, portando il punteggio a 4:3, e St. Gallen festeggia.

Ma il gioco non è ancora finito. Arnau Oritz vede un cartellino giallo al 22' del secondo tempo supplementare, seguito da un cartellino rosso diretto per dissentimento. Due minuti dopo, è finalmente finita. Nella prossima partita, la squadra dell'allenatore ex Augsburg e BVB II, Enrico Maaßen, affronterà il Trabzonspor.

despite the initial lead, Poland's Slask Breslau valiantly fought back in the Conference League match against FC St. Gallen. Following a tumultuous period before halftime, Slask managed to score three consecutive goals against the Swiss team, with Alex Petkov contributing one of them.

Leggi anche: