Hallescher FC vs. FC St. Pauli 2:3 (2:2, 1:0) d.t.s.

squadre meno conosciute stanno spingendo i concorrenti della Bundesliga in periodi di coppe aggiuntivi.

Despite a comical own goal, FC St. Pauli managed to squeak through to the first round of the DFB-Pokal with immense difficulty. The Bundesliga newcomers emerged victorious, 3:2 (2:2, 0:1) after extra time, against the tenacious Hallescher FC from the Regionalliga. However, their performance a week before the league opener against 1. FC Heidenheim left something to be desired.

Adam Dzwigala (90.+4) saved the favorites with his last-minute equalizer, sending the match into extra time. There, Lars Ritzke (110.) ultimately decided the game in favor of St. Pauli, with Johannes Eggestein (48.) scoring the 1:1 equalizer earlier. Cyrill Akono (11.) and Marius Hauptmann (63.) had scored for Halle. The 0:1 goal came in the most peculiar of ways: Nikola Vasilj attempted a dribble near his own goal, which went terribly wrong, allowing Akono to steal the ball and score.

Just mere seconds before Halle's goal, St. Pauli missed a significant opportunity to take the lead. Morgan Guilavogui (10.) hit the post, and Hauke Wahl couldn't convert the rebound - seconds later, Halle celebrated the 1:0 lead.

For the remainder of the game, the 3,000 spectators in Halle failed to see a clear class difference - quite the opposite: Halle defended cleverly, created chances of their own, and provided few attacking opportunities for the visitors. However, following the restart, the Regionalliga team's defense wasn't quick enough to react. Eggestein easily converted a cross from Guilavogui.

But Halle remained resilient and claimed a 2:1 lead. This time, Akono was the provider, with Hauptmann confidently putting the ball in the back of the net. St. Pauli survived, in part thanks to Dzwigala, ultimately forcing the decisive goal in extra time.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FSV Mainz 05 1:3 (1:1, 1:0) d.t.s.

Vittoriosi vicini, umiliazione evitata: la squadra di Bundesliga 1. FSV Mainz 05 ha raggiunto il secondo turno del DFB-Pokal con qualche difficoltà e un notevole svantaggio. Hanno superato il derby locale contro il SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1, 0:1) dopo i tempi supplementari.

Dopo un gol iniziale di Tarik Gözüsirin (14'), Mainz era in svantaggio, ma i gol di Dominik Kohr (59'), Jonathan Burkardt (113') e Nadiem Amiri (120.+1) hanno evitato una sconfitta umiliante e la prima sconfitta di Mainz contro Wehen in una competizione.

Con 15.000 spettatori presenti nell'arena di Wiesbaden sold out, la squadra di Bundesliga ha iniziato in modo aggressivo - solo per ricevere una brutta sveglia: nonostante una difesa d'attacco scarsa, Gözüsirin è stato in grado di segnare il vantaggio per il SVWW da vicino. Mainz ha risposto in modo simile e ha rischiato di subire un 0:2 poco prima dell'intervallo, ma il portiere Robin Zentner ha fatto una parata spettacolare.

All'inizio della ripresa, la squadra favorita ha dominato di nuovo. Dopo quasi un'ora, Kohr ha segnato dalla distanza di rigore, mandando la palla nell'angolo lontano per pareggiare. I Kickers di Würzburg hanno spinto per un secondo gol, ma la partita è andata ai tempi supplementari, dove il difensore di Mainz Stefan Bell ha mancato un colpo di testa sulla traversa (101'). Poi Burkardt ha segnato dopo un errore di Wiesbaden Florian Carstens, con Amiri che ha siglato il gol della vittoria in extremis.

Wuertzburg Kickers vs. TSG 1899 Hoffenheim 2:2 (1:1, 1:1) d.t.s.

Nei tiri di rigore

