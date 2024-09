Squad Levels olandese 2-2 contro DFB-Elf, dopo il vantaggio iniziale di Swift

Partenza Sorprendente e Pareggio Duramente Lottato: Despite il Goal Olandese Veloce, Germania e Olanda Si Condividono un Pareggio

Iniziando in modo tremolante, poi lottando duramente e finendo in pareggio: dopo il goal più veloce mai segnato contro di loro in mezzo secolo, la squadra nazionale olandese è riuscita a guadagnare un punto nonostante alcuni importanti problemi difensivi. La squadra di Julian Nagelsmann, che includeva i giocatori emergenti Florian Wirtz e Jamal Musiala, ha lottato per un 2:2 (2:1) pareggio ad Amsterdam.

Deniz Undav (38° minuto) ha segnato il suo primo goal per la nazionale, sostituendo l'infortunato Niclas Füllkrug, mentre Joshua Kimmich (45+3) ha ribaltato la partita prima della fine del primo tempo. Tuttavia, Denzel Dumfries (50° minuto) ha pareggiato con un altro goal olandese veloce di fronte a 50.109 spettatori allo stadio Johan Cruyff Arena.

Tre giorni dopo la loro vittoria per 5-0 contro l'Ungheria, gli olandesi si sono dimostrati un avversario molto più difficile in questo scontro al vertice del Gruppo 3 della Nations League. Nonostante la pareggio, la squadra tedesca rimane in testa alla classifica e affronterà la Bosnia-Erzegovina (11.10.) e gli olandesi (14.10.) in ottobre, aprendo potenzialmente la strada ai quarti di finale.

Nagelsmann può essere soddisfatto della ripresa della squadra dopo il campionato europeo casalingo, anche se non è riuscito a superare la squadra di Ronald Koeman. Tuttavia, la squadra ha dimostrato una notevole resilienza.

Inizio Difficile per la Squadra Tedesca

"Il nostro obiettivo è creare un momento indimenticabile", aveva dichiarato Nagelsmann. Tuttavia, la squadra ha subito un brusco risveglio con il tetto dello stadio chiuso a causa del maltempo. La squadra olandese ha colto di sorpresa la difesa tedesca nei primi 99 secondi, con Ryan Gravenberch che ha assistito Tijjani Reijnders per il goal. Questo è stato il goal più veloce concesso dalla squadra tedesca in mezzo secolo, con Johan Neeskens che aveva segnato ancora più velocemente nella finale del Mondiale del 1974 contro i Paesi Bassi.

Nagelsmann aveva messo in guardia sulla partita di contropiede olandese prima della partita, ma la sua squadra ha faticato a contenerla. La difesa tedesca ha vacillato, con Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah che hanno ricevuto entrambi cartellini gialli nei primi 25 minuti. Robert Andrich e Pascal Groß hanno anche faticato a contenere il centrocampo.

Nonostante la strategia rischiosa, la squadra tedesca è riuscita a evitare una sconfitta peggiore. Denzel Dumfries avrebbe potuto allargare il divario con un colpo di testa (15° minuto), mentre Xavi Simons ha mancato un'opportunità di segnare contro il suo vecchio club (21° minuto). Nagelsmann e il suo assistente Sandro Wagner sono stati costretti a trovare strategie dalla panchina.

Sotto il precedente allenatore Hansi Flick, la squadra tedesca avrebbe potuto crollare dopo una simile prestazione lo scorso anno. Tuttavia, la squadra ha dimostrato un notevole progresso sotto Nagelsmann dopo il campionato europeo casalingo vincente, grazie ai contributi di Jamal Musiala e Florian Wirtz, che si sono di nuovo dimostrati preziosi in questa partita ad alto pressione.

Gli olandesi hanno fatto la loro parte. Musiala ha intercettato un passaggio debole del suo ex compagno di Bayern Munich Matthijs de Ligt. La palla è stata inviata a Wirtz tramite Havertz e Undav, ma Verbruggen è riuscito a parare il tiro di Wirtz, solo per essere superato dal seguito di Undav.

Per Undav di Stoccarda, che aveva sostituito l'infortunato Füllkrug, era il suo primo goal nella sua quarta apparizione internazionale. Ma non aveva ancora finito. Dopo che Andrich aveva spostato la palla a sinistra, la difesa olandese ha perso di nuovo la consistenza. Raum ha passato la palla a Undav, che ha assistito Kimmich per il suo settimo goal internazionale e il suo primo da capitano.

Il vantaggio tedesco è stato fortunato e breve. Nagelsmann ha portato Waldemar Anton per Tah, ma la sicurezza non è tornata. Soprattutto Brobbey ha causato problemi per i tedeschi. Il forte striker dell'Ajax ha assistito Dumfries per il goal dopo un rapido turnover contro Schlotterbeck. Havertz ha avuto un'opportunità d'oro per riguadagnare il vantaggio, ma come contro l'Ungheria, il striker dell'Arsenal ha mancato l'occasione (52°). Raum ha anche mancato una grande occasione con il suo colpo di testa (71°).

Entrambe le squadre hanno giocato in modo aggressivo e si è fatto fisico. Tuttavia, la squadra di Nagelsmann è riuscita a mantenere la posizione e a conquistare il punto con grande impegno.

Despite l'inizio difficile a causa di un goal olandese veloce, il torneo della Nations League ha offerto all

