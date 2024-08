- Springhart: Niente più parole comuni nel dibattito sui rifugiati

Nel dibattito sull'accoglienza dei rifugiati, il Vescovo della Chiesa Evangelica nel Baden chiede un tono tranquillo e obiettivo. "Questi sono problemi complessi che devono essere risolti professionalmente, non al bar del quartiere", ha dichiarato Heike Springhart all'agenzia stampa tedesca a Karlsruhe.

A suo avviso, sono necessarie procedure giuste e ordinate per decidere se le persone hanno il diritto di rimanere in Germania o meno. "E deve essere garantito che siano accompagnate, che ricevano assistenza legale". Sono procedure complesse che possono essere risolte solo individualmente.

"Non sono adatte a dichiarazioni semplicistiche", ha detto Springhart. "E dove sono troppo semplicistiche e populiste, allora abbiamo il problema che i gruppi di migranti vengono giocati l'uno contro l'altro e si alimentano dibattiti sull'invidia".

Pressione sulla politica dopo l'attacco al coltello alla polizia a Mannheim

È diventato evidente dopo l'attacco al coltello a Mannheim alla fine di maggio, quando un afghano ha ucciso un poliziotto. Il fatto che l'incidente abbia acquisito rapidamente importanza nazionale aveva, a suo giudizio, a che fare con il fatto che un poliziotto, come rappresentante della legge, si è trovato in mezzo e ha difeso la libertà di parola. "È un bene così alto nella nostra democrazia e anche un comportamento così corretto", ha detto Springhart.

C'è chiaramente una richiesta di conseguenze, mettendo pressione sul Cancelliere e su coloro che sono politicamente responsabili per formularle. "Il problema allora è non rimanere in silenzio e dire 'Non lo sappiamo nemmeno noi, pensiamoci per tre anni' e d'altra parte guardarsi dalle decisioni affrettate".

La capacità potrebbe diventare di nuovo stretta in autunno

In autunno è previsto un aumento del numero di rifugiati, ha dichiarato Springhart dopo i colloqui con gli aiutanti. Allora potrebbero anche esserci problemi di alloggio. "Al momento, le capacità sono solitamente sufficienti - almeno è questo il caso alla Christian-Griesbach-Haus a Karlsruhe. Ma è lecito aspettarsi che non lo saranno in autunno". La Christian-Griesbach-Haus a Karlsruhe si prende cura di rifugiati particolarmente vulnerabili come donne incinte, neonati o persone con disabilità.

L'impegno volontario si è ora stabilizzato, secondo il Vescovo. "C'è un circolo di persone, volontari, che sono disponibili per questo". Si prendono anche cura dell'integrazione e accompagnano le persone per molti anni, aiutano a imparare il tedesco e potrebbero supportarli oltre. Sono state trovate molte buone soluzioni in molti luoghi che sono state stabilite, ha detto Springhart, citando la Christian-Griesbach-Haus come esempio.

