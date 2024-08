- Spray al pepe nel bagno di un festival popolare a Jever

Un individuo sconosciuto ha spruzzato spray al peper in un bagno portatile durante il festival del centro storico a Jever, nella regione di Frisia. Durante la notte, diverse persone sono rimaste ferite, come hanno riferito le autorità. Le vittime sono state trattate sul posto dai soccorritori.

La polizia non ha fornito ulteriori dettagli in questo momento. Le indagini sono in corso.

Il festival del centro storico a Jever non è stato segnato solo dall'incidente dello spray al peper, ma anche dalla tradizionale celebrazione nota come Il Festival del Popolo. Nonostante il disturbo, sono stati fatti sforzi per garantire che Il Festival del Popolo proseguisse con il minimo dei disagi.

