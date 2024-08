- Spranger chiede più tempo per la riforma delle leggi sulle armi

La senatrice dell'Interno di Berlino Iris Spranger richiede che il governo federale acceleri il rafforzamento delle leggi sulle armi. "La protezione della popolazione dall'abuso di armi e dalla criminalità con i coltelli deve essere migliorata", ha dichiarato la politica SPD all'agenzia di stampa tedesca. "C'è un'urgenza di azione legislativa qui", ha detto, ribadendo la sua richiesta: "Abbiamo urgentemente bisogno di un rafforzamento delle leggi sulle armi".

La senatrice ha ricordato che la Conferenza dei ministri dell'Interno aveva già chiesto al Ministero federale dell'Interno di introdurre opportuni rafforzamenti legislativi delle leggi sulle armi, ad esempio per il possesso e il trasporto di armi a salve e segnaletiche. "Per me è importante che la necessità di un tale arma debba essere chiaramente dimostrata".

La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha ripetutamente dichiarato di voler rafforzare le leggi sulle armi, ha aggiunto Spranger. "Il processo di formazione dell'opinione all'interno del governo federale è in corso da tempo. Spero molto che il governo federale raggiunga un accordo su una nuova regolamentazione quest'anno". Il 14 giugno 2024, il Bundesrat ha approvato una risoluzione sulla revisione delle leggi sulle armi, con Berlino che l'ha esplicitamente sostenuta.

Il dibattito sulla riforma delle leggi sulle armi è in corso a livello nazionale da tempo. La Polizia Unione (GdP) ha recentemente richiesto ulteriori misure contro gli attacchi con i coltelli. Se le leggi sulle armi saranno cambiate, dovrebbero essere considerate anche le regolamentazioni sui coltelli.

