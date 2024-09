Sposi segreti a Ibiza per Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk, il popolare conduttore, e la sua nuova fiamma Karina Mroß hanno celebrato un matrimonio segreto nel 2021. Questa cerimonia intima si è svolta sulla spiaggia di Ibiza, con solo alcuni amici stretti e la figlia di Karina, Melinda, presenti. La festa è continuata in un beach bar, dove gli ospiti hanno goduto del sole in costume da bagno.

Secondo "Bild", questo evento low-key si è svolto in una casa sulla spiaggia affittata il 23 agosto. Gottschalk ha confessato a "Bild" che nessuno dei turisti o dei professionisti a bordo di un battello con fondo di vetro ha notato il matrimonio. L'ha descritto come "un matrimonio normale a Ibiza con tre ospiti". La coppia ha scambiato le promesse nudi e in bianco, mantenendo le cose semplici e intime.

Un Destino Sigillato a Prima Vista

La coppia ha scelto il 23 agosto come data del matrimonio perché era il giorno in cui si erano incontrati per la prima volta. Si trovavano seduti l'uno accanto all'altra a una festa di compleanno di un amico a Baden-Baden e hanno sentito subito una connessione.

Questo è stato un momento importante nella vita di Gottschalk, segnando il suo secondo matrimonio. Il suo primo matrimonio, con Thea Gottschalk, si è svolto nel 1976 quando aveva solo 26 anni. Hanno condiviso due figli e hanno annunciato la loro separazione nel 2019. In maggio di quest'anno, il loro divorzio è stato finalizzato. Subito dopo, in giugno, Gottschalk ha fatto la proposta a Karina Mroß, e lei ha accettato di prendere il suo cognome prima del matrimonio segreto.

