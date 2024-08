- Sport acquatici sui laghi e sui fiumi bavaresi contro vento

Sport acquatici sui laghi e fiumi della Baviera rimangono popolari. La Polizia Acquatica Bavarese ha osservato un aumento significativo di Stand-Up Paddlers (SUPs) quest'anno rispetto a qualche anno fa, secondo un portavoce della Presidenza della Polizia di Media Franconia. Tuttavia, questo non può essere quantificato. Il quartier generale della Polizia Acquatica Bavarese si trova a Norimberga.

Picco di crescita negli sport acquatici

Secondo l'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG) in Baviera, il numero di SUPs, ad esempio, al Lago Tegernsee e al Lago Starnberg, è attualmente a un livello molto alto e costante. Allo stesso tempo, si nota che ci sono stati molti più kitesurfisti negli ultimi anni, soprattutto al Lago Ammersee e al Lago Starnberg.

Gli sport acquatici motorizzati possono anche gioire dei nuovi partecipanti. Come tutti gli sport all'aria aperta, gli sport acquatici hanno vissuto un picco di crescita negli anni della corona, ha detto Klaus Weber, presidente dell'Associazione Bavarese di Yacht a Vela. L'associazione cresce da anni ma è limitata dall'infrastruttura insufficiente come porti e punti di ormeggio. Di conseguenza, c'è una grande percentuale di appassionati di sport acquatici non organizzati, ha detto Weber.

Nessun aumento di incidenti e violazioni

despite the continued popularity of paddling, sailing, and speeding across the water, the Water Police has not recorded an increase in accidents and violations. For example, the number of sports boat accidents has remained relatively constant in the low to mid double-digit range in recent years, said the police spokesperson. The number of violations on and around Bavaria's waters is usually around 1,100 per year. In 2023, the Water Police recorded around 1,700 violations, which is mainly due to a particularly high number of environmental violations last year.

Allenamento necessario per gli Stand-Up Paddlers

Per evitare incidenti e situazioni pericolose, alcuni Stand-Up Paddlers dovrebbero familiarizzare meglio con la loro attrezzatura, secondo la DLRG. "In particolare, nell'area dei SUPs, vediamo molto spesso la necessità di formazione," ha detto il portavoce della DLRG. A differenza dei velisti o dei kitesurfisti, gli utenti di SUP spesso non hanno seguito un corso e quindi mancano di conoscenze fondamentali.

Alcuni appassionati di sport acquatici non indossano una corda di sicurezza e giubbotto salvagente o sono in acqua con abbigliamento inappropriato in autunno e primavera. "Purtroppo, dobbiamo notare che molti utenti non sono buoni nuotatori e non possono rimanere a galla in acqua dopo essere caduti dal loro SUP."

Inoltre, alcuni genitori lasciano i loro figli piccoli, addirittura i bebè, andare in acqua da soli con un SUP. Questo comporta grandi rischi. "I bambini dovrebbero generalmente essere sorvegliati in acqua."

