Sporcizia, pericolo e aria grande, grande: Benvenuti al Red Bull Imagination

Le rampe più vertiginose cedono il passo alle curve più strette, un gigantesco cartellone pubblicitario incombe su un enorme terrapieno, mentre un container da trasporto fa da rampa di decollo per il più improbabile dei salti.

Se tutto questo sembra una fantasia, è perché è così che è nato questo tracciato: è il Red Bull Imagination, un volo di fantasia senza compromessi direttamente dalla mente della star del dirt bike Tyler Bereman, progettato per mettere alla prova i limiti dei migliori piloti del mondo.

Tutto nella mia testa

"Ho tutto in testa", dice il trentenne alla CNN Sport, sorridendo da sotto una zazzera di capelli biondi e un cappellino da baseball. "Abbiamo iniziato con niente, solo una collina ondulata".

Una squadra di sette persone ha lavorato per tre settimane utilizzando trattori e attrezzature per il movimento terra per scolpire il primo percorso Imagination nel 2020. Su indicazione di Bereman, i costruttori hanno avuto la libertà di costruire tutto ciò che volevano, "ispirandosi ad altri sport d'azione", spiega.

Il californiano va in moto da quando era poco più che un bambino, e questa variante dello sport è quella che ha contribuito a definire.

"Sono cresciuto correndo in moto, gareggiando nel supercross e nel motocross all'interno degli stadi, ma alla fine mi sono fatto troppo male e ho dovuto abbandonare questo sport", spiega. "Ovviamente, nel motocross c'è il freestyle, dove si fanno salti mortali, trick e tutto il resto, e io mi sono trovato in mezzo a questi due generi. In definitiva, è quello che chiamerei Freeriding".

Come lo snowboard da back country

Ci sono dei parallelismi sia con lo snowboard che con lo skate in cui Bereman ha concentrato la sua carriera. "La cosa più importante a cui posso fare riferimento, per il pubblico esterno, è che c'è lo snowboard da gara e poi, tipo, lo snowboard da backcountry, quindi la polvere e le colline, e lo stesso vale per lo skate da strada, c'è lo skate da gara e poi c'è lo skate da strada, dove le persone sono semplicemente in strada e filmano".

Per Bereman, il freeride è una questione di pura libertà di guida. "È una forma di espressione personale attraverso le nostre moto da cross e la possibilità di andare là fuori e divertirsi, trovare salti e, in definitiva, essere liberi sulla propria moto da cross".

Gli eventi Red Bull Imagination portano questo concetto all'estremo. Dopo il successo del debutto del 2020, nove piloti si sono ritrovati a Fort Scott, in Kansas, per il successore del 2021, dove la mente di Bereman ha portato la pista verso frontiere ancora più selvagge.

"Abbiamo esaurito il tempo a disposizione per costruire tutto ciò che volevamo [nel 2020], quindi dopo il primo anno il tracciato è rimasto fermo e non è stato toccato per un anno intero. L'obiettivo per il secondo anno era di tornare e continuare ad aggiungere opzioni e opzioni e opzioni a tutti i salti, per creare più o meno uno skatepark sterrato".

Molto più grande di quanto pensassi

Uno dei piloti che ha deciso di tornare è Ryan Sipes, una leggenda del flat track e del supercross, nonché campione del mondo di International Six Days Enduro nel 2019.

"Pensavo di sapere cosa aspettarmi, quando siamo arrivati lì nel 2020, è stato come, 'Wow, questo è così grande, è molto più grande di qualsiasi cosa abbia mai visto'", dice il 37enne Sipes alla CNN Sport. "Quindi, arrivando a quest'anno, mi sono detto: "Sappiamo già quanto era grande, quanto possono fare di più?" Beh, hanno fatto molto di più di quanto pensassi che potessimo fare".

Sipes dice di essere stato attratto dall'evento Imagination dalla prospettiva di provare qualcosa di nuovo. "Ho cavalcato per tutta la vita, da quando avevo tre anni, e poter imparare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo poter competere con i migliori del mondo, è una bella sfida per me da affrontare e dire: 'Fammi capire questo, fammi andare a vedere questi ragazzi, frequenta questi ragazzi'".

Ma con le sue abilità affinate più vicino al suolo, ammette di essere preoccupato di poter reggere il confronto con i rider abituati a trick e salti fuori dal comune.

"Non posso fare i trick che fanno loro, non posso fare backflip, non posso nemmeno lanciare le fruste come fanno loro", sorride il veterano. "Ho solo cercato di fare la linea più bella che potevo.

"La pista dell'anno scorso era una pista che diceva: 'Ehi, stai andando in questa direzione' e potevi variare un po', ma era come se fosse questa la strada da seguire", continua. "Quest'anno non c'era nulla di tutto ciò, era come dire: 'Ci sono un mucchio di salti e un paio di curve, e cerca di capire e di fare le tue cose'".

I grandi salti portano una grande posta in gioco

Man mano che le rampe e le caratteristiche della pista aumentavano, aumentava anche la posta in gioco per i piloti, e Bereman ammette che la sicurezza era in cima ai suoi pensieri.

"Il cielo è il limite quando si tratta di creatività, ma alla fine della giornata, con quella creatività, la sicurezza è fondamentale", dice. "In fin dei conti, quello che facciamo non è assolutamente sicuro, quindi la cosa più importante è stata cercare di renderlo il più sicuro possibile, ma ovviamente creare nuove caratteristiche e cose che non si sono mai viste prima".

Sipes ha regalato ai suoi compagni di gara un momento da cardiopalma quando la sua moto si è misteriosamente bloccata a mezz'aria, costringendolo ad abbandonare a metà salto e a precipitare a terra, con la sua moto pericolosamente vicina.

"È una specie di scenario da incubo, i salti sono così grandi e non si tratta solo della distanza, ma anche dell'altezza che si ottiene da questi salti", spiega Sipes. "Credo di essere un po' scarso quando dico che probabilmente ero a 15 metri da terra in quel salto, quindi è un bel po' di strada da fare per cadere... è davvero molto in alto, anche saltare in acqua da quell'altezza fa un po' paura".

"In quel momento, probabilmente, hai mezzo secondo per decidere se cavalcare o saltare - e non sempre è meglio saltare, molte volte è meglio aggrapparsi - ma in quel momento pensavo: 'Questa moto mi sbatterà addosso se non mi allontano'".

Miracolosamente, ne è uscito sostanzialmente illeso. "Ero molto dolorante e onestamente piuttosto spaventato, ma c'era ancora la giornata di gara, quindi dovevo tornare in sella e partire".

È un cartellone pubblicitario, è a 15 piedi da terra

Tra le parti più selvagge della pista c'era un cartellone pubblicitario che i rider usavano come punto di contatto verticale a mezz'aria. "Il wall ride era una delle cose più folli. È un cartellone pubblicitario, a 15 piedi da terra, alto 15 piedi e lungo 25 piedi", ricorda Bereman. "È stato piuttosto spaventoso, perché non è una cosa che facciamo tutti i giorni".

Sipes era pieno di ammirazione per l'abilità di Bereman. "È uno dei ragazzi più talentuosi che abbia mai visto su una moto, e parte di questo è la sua capacità di valutare la velocità con cui colpire qualcosa quando non l'ha mai fatto prima", sorride, con gli occhi spalancati.

"In molti salti non ci sono mezze misure, o si va fino in fondo o non ci si passa nemmeno sopra, e la sua capacità di dire: 'Penso che lo colpirò con la seconda marcia e tre quarti di acceleratore', ce la fa, ed è incredibile guardarlo".

L'evento Red Bull Imagination era una competizione, con i piloti giudicati per lo stile da una giuria di osservatori. Alla fine Axell Hodges è stato incoronato vincitore, seguito dalla star degli X-Games Colby Raha e dallo stesso Bereman al terzo posto. Ma se gareggiare era importante, il consenso sembrava indicare un'atmosfera diversa.

"L'atmosfera era fantastica", sorride Bereman. "Quando si tratta di gare o di freestyle, sei quasi allevato per battere il tuo avversario; con il freeride, invece, siamo tutti coinvolti e ci nutriamo l'uno dell'altro".

"È stata la settimana più divertente che abbia mai trascorso su una moto da cross", afferma Sipes. "Vado in moto da tutta la vita e ho fatto cose davvero belle, ma il fattore divertimento è il migliore".

Da parte sua, Bereman sta già pensando all'evento del prossimo anno. "Si tratta di una nuova corsia del nostro sport", ha dichiarato. È un work in progress, stiamo imparando man mano e ogni anno che lo facciamo riprendiamo le cose che abbiamo imparato e che potremmo fare meglio, per poi cercare di implementarle l'anno successivo".

"Se tutto va bene, possiamo tornare con il 3.0 e continuare a costruire".

Fonte: edition.cnn.com