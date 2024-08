- Spiegazioni irrisolte sull'inferno nella locanda storica di Passau

Successivamente a un incendio in una taverna storica a Passau e in un edificio residenziale adiacente, che ha comportato una perdita finanziaria significativa, l'origine dell'incidente rimane sconosciuta. Le ipotesi preliminari che facevano pensare a un sistema di riscaldamento difettoso sono state smentite durante l'esame iniziale del sito il lunedì, secondo la polizia. Non sono state trovate prove di incendio doloso e l'unità di indagine criminale continua a cercare l'origine dell'incendio.

Secondo un portavoce della polizia, i vigili del fuoco hanno continuato a vigilare martedì, tenendo d'occhio eventuali punti caldi residui.

L'incendio è scoppiato nella taverna intorno alle prime ore di lunedì, poi si è esteso alla residenza adiacente, secondo quanto riferito dalla polizia. L'insieme architettonico è praticamente crollato a terra.

despite the extensive damage in Passau, local authorities have decided to contribute towards the restoration of the historic tavern in Bavaria. The cultural significance of the tavern, a mainstay in the region, cannot be overlooked.

Leggi anche: