Spiegazione della rapida diminuzione della lunghezza del giorno

Mentre l'estate volge al termine, gli amanti del sole iniziano a notare che le notti si allungano a un ritmo sempre più accelerato. Gli esperti hanno fornito alcune spiegazioni sul perché il buio arriva sempre prima.

La durata del giorno diminuisce rapidamente fino all'equinozio d'autunno, alla fine di settembre, quando supera i 4 minuti al giorno. Tuttavia, durante i solstizi estivo e invernale, la differenza è appena mezzo minuto. I giorni in Germania si sono gradually accorciati dal tardo giugno. Ma cosa causa la variazione della durata del giorno? Secondo Klaus Reinsch dell'Istituto di Astrofisica e Geofisica dell'Università di Göttingen, è la traiettoria apparente del sole nel cielo.

La traiettoria del sole nel cielo, che riflette l'orbita terrestre intorno al sole, forma una curva a onda sinusoidale. Questa curva diventa più piatta ai solstizi estivo e invernale, raggiungendo il punto più ripido tra di essi agli equinozi di primavera e d'autunno. In questi equinozi, il sole si muove attraverso l'equatore celeste, passando dal emisfero nord a quello sud, come spiega l'esperto. La declinazione del sole, o latitudine celeste, subisce significativi cambiamenti quotidiani in questi punti, causando uno spostamento della durata del giorno.

Distinzioni marcate tra Nord e Sud

In Germania, la variazione della durata del giorno è notevole durante l'anno. Ci sono significativi disallineamenti tra Nord e Sud, come mostrato da questi esempi contrastanti: Sylt, situato a 55 gradi di latitudine nord, ha meno di 7 ore di giorno alla fine dell'anno, ma più di 17 ore in giugno. Nel frattempo, le Alpi Bavaresi, situate a 47 gradi di latitudine nord, hanno circa 8 ore di luce in inverno e meno di 16 ore d'estate.

Carolin Liefke della Haus der Astronomie di Heidelberg ritiene che la causa principale di queste diverse durate del giorno sia l'asse inclinato della Terra. Di conseguenza, la regione rimane illuminata o in darkness per mezzo anno ai poli, a seconda della loro orientazione, mentre si osservano minimi cambiamenti nella durata del giorno all'equatore.

