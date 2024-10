Spiegazione del governo rivista sulla crescita economica prevista

Sulla base di un articolo di giornale, il governo tedesco ha rivisto le sue prospettive economiche e ha introdotto la possibilità di un secondo anno consecutivo di recessione nel 2024. Il Ministero dell'Economia ora prevede una diminuzione dello 0,2% del PIL per quest'anno, come riportato dal "Süddeutsche Zeitung".

Inizialmente, le previsioni economiche per il 2024 prevedevano un aumento dello 0,3% del PIL. Purtroppo, la produzione economica tedesca è diminuita dello 0,3% nell'anno precedente. Il governo federale annuncerà la stima rivista il prossimo mercoledì. Le principali istituzioni di ricerca finanziaria hanno previsioni simili, riducendo le loro previsioni economiche per quest'anno.

Gli economisti nel loro recente rapporto autunnale pubblicato dal governo prevedono una diminuzione dello 0,1% del PIL per il 2024, segnalando due anni consecutivi di contrazione. Questa "diagnosi congiunta" serve come base per le nuove proiezioni del governo federale di ottobre, che alla fine plasmano la previsione fiscale.

Habeck rimane ottimista sull'economia tedesca

Secondo il "Süddeutsche Zeitung", il ministro federale dell'Economia tedesco, Robert Habeck, è più ottimista riguardo all'economia del paese per i prossimi due anni. Stima che l'economia si riprenderà gradualmente dalla sua attuale instabilità e mostrerà una performance più robusta. Nel 2025, prevede un aumento del 1,1% del PIL, superando la precedente previsione del 1%.

Nel 2026, Habeck prevede un aumento del 1,6%. Tuttavia, le principali istituzioni di ricerca sono meno ottimiste. Hanno ridotto la loro previsione congiunta per il 2025 dal 1,4% all'0,8%, e per il 2026 prevedono una crescita del 1,3%.

