- Spiaggio nella ricerca - elevato livello di rischio

Le istituzioni di ricerca dell'Assia rimangono nel mirino dei servizi segreti stranieri, secondo l'evaluation del governo dello stato. "La minaccia persiste a un livello costantemente elevato", ha dichiarato il Ministero dell'Interno a Wiesbaden in risposta a una richiesta della frazione AfD. Come luogo per la scienza e la ricerca, l'Assia gioca un ruolo speciale, rendendo lo spionaggio un rischio costantemente elevato.

Spionaggio per potenziare l'innovazione

E quali sono i campi di ricerca particolarmente attraenti per gli spioni? L'Ufficio di Stato per la Protezione della Costituzione dell'Assia condivide l'evaluation dell'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione riguardo alle aree particolarmente a rischio. Si tratta di campi che sono particolarmente interessanti per rafforzare il potere innovativo di altri stati. Tra questi ci sono, ad esempio, l'efficienza energetica e l'elettromobilità, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, l'automazione e la robotica, gli impianti elettrici o la biomedicina.

La scienza sottovaluta la minaccia dello spionaggio

L'Ufficio Federale ripete spesso la minaccia di spionaggio nella scienza e nella ricerca da parte dei servizi segreti stranieri. "Essi utilizzano vari metodi per ottenere conoscenze e informazioni", si legge in un foglio informativo del 2022. Tentano anche di ottenere i risultati della ricerca attraverso studenti e ricercatori ospiti. Inoltre, le istituzioni di ricerca potrebbero diventare obiettivi di attacchi informatici sponsorizzati dallo stato per ottenere dati di ricerca sensibili.

L'obiettivo principale dello spionaggio scientifico è ottenere informazioni per acquisire un vantaggio conoscitivo o colmare i vuoti di conoscenza. "Gli attori statali dispongono di ampie risorse personali e finanziarie e agiscono in modo deliberato, abile e a lungo termine", afferma l'Ufficio Federale. Al contrario, c'è un paesaggio scientifico in cui la minaccia dello spionaggio non viene ancora sufficientemente presa in considerazione.

Data la minaccia a livello elevato, il governo dello stato dell'Assia deve collaborare strettamente con l'Ufficio di Stato per la Protezione della Costituzione.

La preoccupazione per lo spionaggio scientifico non è limitata all'Assia; diversi uffici federali hanno emesso avvertimenti simili, sottolineando la necessità che tutte le istituzioni di ricerca rafforzino le loro misure di sicurezza.

