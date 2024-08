- Spettrale e riflessiva celebrazione di apertura delle Paralimpiadi

Alle 22:37, il Presidente francese Emmanuel Macron ha dato ufficialmente il via ai Giochi. Prima di questo, Ian Crozer, a capo del Comitato Paralimpico Internazionale, ha fatto eco al motto della Repubblica francese. "Libertà, Uguaglianza, Fraternità", ha esortato Crozer a maggiore compassione, empatia e libertà, in particolare per le persone con disabilità, suscitando un applauso entusiasta dalla folla.

Mezzo migliaio di performers e intrattenitori hanno dato il tono alla storica Place de la Concorde in una serata estiva accogliente, con una miscela di atti coinvolgenti e profondi. L'evento è stato definito "un'occasione che rimarrà nella memoria". Despite l'assenza di icone internazionali come Lady Gaga o Céline Dion, gli organizzatori sono riusciti a mantenere questa promessa per i primi Giochi Paralimpici Estivi a Parigi.

La Germania come quarto gruppo alla Place de la Concorde

Il contingente tedesco ha raggiunto la Place de la Concorde come quarto contingente. Dopo circa 300 metri lungo i Campi Elisi, gli atleti, guidati dai portabandiera Müller e Schulz, nonché dalla stella del salto in lungo con protesi Markus Rehm, hanno marciato nella più grande piazza di Parigi. Intorno alle 20:30, circa 100 atleti tedeschi, insieme a coach, staff di supporto e funzionari, sono passati davanti ai posti pieni, sotto lo sguardo attento del Presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Nei prossimi undici giorni, circa 4.400 atleti si sfideranno per 549 medaglie d'oro, d'argento e di bronzo in 22 sport. Le competizioni nei luoghi iconici come la Torre Eiffel, i giardini di Versailles, il Grand Palais e gli Invalidi sono attese per produrre immagini altrettanto emozionanti e mozzafiato come quelle delle Olimpiadi.

La Germania mira a conquistare un posto nella top 10 della classifica delle medaglie

La squadra tedesca, composta da circa 143 atleti e cinque guide, mira a invertire la tendenza negativa dei Giochi precedenti. A Tokyo tre anni fa, la squadra tedesca ha conquistato solo 43 medaglie, classificandosi dodicesima nella classifica delle medaglie. Friedhelm Julius Beucher, Presidente del Comitato Paralimpico Tedesco, spera in un ritorno nella top 10 a Parigi.

Gli atleti tedeschi hanno dimostrato la loro forza nell'evento del triathlon, con Markus Rehm che ha offerto una prestazione potente. Despite la forte concorrenza, la Germania mira a conquistare un posto nella top 10 della classifica delle medaglie complessive.

