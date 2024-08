Spettakuloso tennis da tavolo doppioni azione adorna la partita finale

La coppia tedesca di ping pong, Stephanie Grebe e Juliane Wolf, sorridono soddisfatte dopo aver conquistato una difficile vittoria in semifinale. Hanno superato il duo norvegese altamente classificato, Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen, in un incontro thriller per aggiudicarsi il posto nella finale per l'oro alle Paralimpiadi. Con una vittoria mozzafiato 3-2 (11-5, 7-11, 6-11, 11-9, 11-5), hanno dimostrato il loro coraggio e la loro determinazione, lasciando i norvegesi alle loro spalle. La finale contro la coppia cinese Huang Wenjuan e Jin Yucheng, prevista per le 20:00, segnerà il primo incontro tra queste due squadre.

Nel frattempo, Valentin Baus e Thomas Schmidberger hanno garantito una medaglia alla Germania. In un rocambolesco ribaltone, hanno superato un svantaggio di 0-2 contro la Cina di Liu Fu e Zhai Xiang, vincendo 3-2 alla fine (6-11, 12-14, 11-9, 11-9, 12-10). Poiché non c'è una finale per il bronzo nel doppio maschile, Baus e Schmidberger sono certi di almeno una medaglia di bronzo.

Precedentemente, Baus e Schmidberger hanno avuto la meglio sulla coppia ceca, Filip Nachazel e Petr Svatos, con una vittoria 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) nel sedicesimo di finale. Purtroppo, la partnership di Baus nel doppio misto con Jana Spegel si è conclusa con una sconfitta nella partita di apertura.

Grebe e Wolf hanno iniziato il loro viaggio alle Paralimpiadi in modo impegnativo. La principale racchetta di Grebe non ha superato un controllo di routine, costringendola a passare alla sua di riserva. La loro partita di quarti di finale contro Morgane Caillaud e Lucie Hautiere della Francia è stata ritardata di conseguenza. Nonostante gli ostacoli, sono rimaste calme e hanno conquistato una vittoria 3-1 (11-4, 8-11, 11-4, 11-9) di fronte a un pubblico rumoroso nell'Arena Sud 4. Tuttavia, la loro partita di doppio misto si è conclusa con una sconfitta in seguito. "È stata una lunga giornata. Stiamo morendo di fame e poi abbiamo bisogno di dormire", ha commentato Grebe alla fine di una giornata impegnativa.

Dopo la loro vittoriosa semifinale, Grebe e Wolf sono ansiose di rappresentare la Germania nella finale per l'oro, che si terrà nella leggendaria città di Parigi. Qualunque sia l'esito, il duo norvegese non potrà che ammirare la loro resilienza e il loro talento, avendo assistito alla loro vittoria thriller alle Paralimpiadi.

Leggi anche: