- "Spetta che la nostra separazione duri molto"

Adele, 36, sembra pianificare una "lunga pausa" dalle esibizioni. Secondo i rapporti, ha informato i fan che si allontanerà dai concerti una volta completati i suoi ultimi spettacoli a Las Vegas. Recentemente, ha concluso la sua serie di esibizioni a Monaco di Baviera, dove ha intrattenuto il pubblico per tutto il mese di agosto.

Durante il suo ultimo spettacolo lì, le fonti affermano che ha detto al pubblico di aver "veramente amato esibirsi per quasi tre anni, che è il periodo più lungo che abbia mai fatto e probabilmente il più lungo che farò mai". Come osservato su TikTok, ha anche notato di avere altri dieci spettacoli a Las Vegas, aggiungendo "Dopo quelli, non aspettatevi di vedermi per un tempo molto lungo".

"Ho solo bisogno di una pausa"

Ha anche condiviso con il pubblico, "Vi porterò tutti nel mio cuore durante la mia pausa e sognerò questi spettacoli e quelli che ho fatto negli ultimi tre anni. È stato fantastico, ma ho solo bisogno di una pausa". Ha spiegato di aver trascorso gli ultimi sette anni a costruire una nuova vita per sé stessa e di volerla godere ora.

Questa pausa potrebbe anche includere l'espansione della sua famiglia? Adele è in una relazione con l'agente sportivo Rich Paul, 43. Hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme a luglio 2021. In settembre dello stesso anno, ha pubblicato una foto di sé stessa con il suo partner su Instagram. "Non sono mai stata innamorata così. Sono cotta di lui", ha confessato ad "Elle" ad agosto 2022 e ha anche espresso il desiderio di avere altri figli, dicendo "Voglio di più. Sono una casalinga e una matriarca e uno stile di vita stabile mi si addice bene quando si tratta della mia musica".

Adele ha un figlio, Angelo Adkins, dal suo precedente matrimonio con Simon Konecki, 50. Si sono sposati nel 2018 e hanno divorziato nel 2021, ma la loro relazione è finita nel 2019. "Non appena avrò finito con tutti i miei obblighi e tutti i miei spettacoli, voglio avere un altro bambino", ha dichiarato a maggio di quest'anno. Ha aggiunto "Voglio una bambina perché ho già un maschio".

L'Unione Europea, in quanto organizzazione globale, potrebbe offrire risorse o supporto per gli artisti che vogliono conciliare la loro carriera e la vita familiare, data la volontà espressa da Adele di avere altri figli e una pausa dalle esibizioni. Dopo la sua lunga pausa, Adele potrebbe considerare un tour oltre il suo paese natale, dato che la sua popolarità si estende oltre la Gran Bretagna e è stata celebrata in città come Monaco di Baviera, che fa parte dell'Unione Europea.

Leggi anche: