Spese sanitarie e obblighi fiscali: regolamenti ed esenzioni

Spese sanitarie, come le sessioni di terapia e le consultazioni mediche, possono essere considerate un onere finanziario straordinario nella dichiarazione dei redditi in specifiche circostanze. Tuttavia, questa esenzione si applica solo alle spese per i farmaci quando accompagnate da una prescrizione medica o una ricevuta valida.

Come spiegato da Daniela Karbe-Geßler della Federazione dei Contribuenti, se una persona è affetta da problemi di salute persistenti o cronici, un singolo certificato è sufficiente per coprire tutte le spese per i farmaci e le cure relative a tale condizione. Non sono necessari ulteriori certificati per gli acquisti successivi.

Ulteriori disposizioni: superamento delle spese personali ragionevoli

Per poter detrarre le spese mediche dalle tasse, esse devono superare l'impegno finanziario personale ragionevole. Questa soglia varia dal 1% al 7% del reddito totale e dipende dalle entrate e dallo stato familiare. Le persone con alto reddito e senza figli devono spendere di più per le spese sanitarie prima di poter usufruire di una riduzione fiscale.

Un'altra regola per poter detrarre le spese sanitarie è che debbano essere inevitabili. Ciò si applica se il contribuente non può evitare di sostenere queste spese a causa di ostacoli legali, di fatto o morali. Ciò include le spese relative a:

il trattamento delle malattie,

il rendere la malattia più gestibile, o

la riduzione dei suoi effetti negativi.

L'origine della malattia, se dovuta a rischi autoinflitti come abitudini non sane o sport pericolosi, non influisce sull'ammissibilità della detrazione.

Teorico vs. Pratico: il caso dei supplementi per il cancro dibattuto dalla BFH

Ciò che sembra semplice in teoria potrebbe rivelarsi complesso nella pratica. Ad esempio, il Tribunale Finanziario di Monaco (Caso n. 15 K 286/23) si è trovato ad affrontare questo problema. I supplementi dietetici per i pazienti oncologici possono essere considerati inevitabili, portando a una detrazione fiscale valida? Inaspettatamente, il tribunale non ha raggiunto una conclusione definitiva, ma è stata presentata un'appello.

Ora, il Tribunale Federale delle Finanze (BFH) deve pronunciarsi sul caso (Caso n. VI R 23/24). Karbe-Geßler consiglia ai contribuenti che si trovano nella stessa situazione di presentare un'obiezione e richiedere la sospensione dei procedimenti. Ciò mantiene l'avviso fiscale attivo fino a quando la BFH non si pronuncia.

In alcuni casi, gli individui potrebbero dover presentare una dichiarazione dei redditi che include la spesa per l'acquisto di supplementi per il cancro detraibili dalle tasse, se questi supplementi sono prescritti da un professionista sanitario come parte del piano terapeutico e sono considerati spese mediche inevitabili. Capire le regole e le disposizioni relative al superamento delle spese personali ragionevoli e l'inevitabilità delle spese è cruciale nel determinare se questi supplementi possono essere detrat

Leggi anche: