Spero che la difesa aerea non ti abbatta": I bambini ucraini inviano auguri di Natale a San Nicola

Gli attacchi russi alle infrastrutture civili si sono intensificati nel corso dell'ultimo mese, con un'impennata invernale che ha colpito gravemente i bambini. "Questi attacchi hanno provocato feriti tra i bambini, hanno provocato un'ondata di paura e terrore nelle comunità già profondamente angosciate e hanno lasciato milioni di bambini in tutta l'Ucraina senza accesso all'elettricità, al riscaldamento e all'acqua, esponendoli a ulteriori gravi danni mentre le temperature precipitano", ha dichiarato Regina De Dominicis, direttore regionale dell'UNICEF per l'Europa e l'Asia centrale, in un comunicato di lunedì.

È stato confermato che almeno 10.000 civili, tra cui più di 560 bambini, sono stati uccisi da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha dichiarato il mese scorso la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. Più di 18.500 persone sono state ferite. L'ONU ritiene che le cifre reali siano probabilmente molto più alte, a causa delle sfide e dei ritardi che comporta la verifica dei decessi nelle aree in cui sono in corso le ostilità.

Anche di fronte a circostanze così terribili, la resilienza dei bambini è in mostra nelle loro lettere per le vacanze, mentre vivono all'ombra della guerra.

La CNN ha parlato con genitori e assistenti che hanno condiviso le lettere dei loro figli a San Nicola e le loro speranze per questo Natale e per il prossimo anno.

Solomiya, 11 anni

Solomiya ha un solo desiderio per San Nicola quest'anno: la pace. L'undicenne conosce il costo della guerra per esperienza personale. Suo padre si è arruolato per combattere nel 2014 - quando la Russia si è annessa la penisola di Crimea e ha occupato parti dell'est dell'Ucraina - ed è morto in azione. Otto anni dopo, quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala, Solomiya e la sua famiglia vivevano nel sobborgo kievita di Bucha, ma sono fuggiti per cercare sicurezza nell'Ucraina nord-occidentale tre giorni dopo che le truppe russe hanno occupato l'area.

Solomiya amava disegnare su grandi tele prima della guerra. Per ora ha smesso, ma dice che ricomincerà una volta tornati a Bucha, secondo la madre.

Kaya, 6 anni

Kaya vuole un kit di artigianato, un giocattolo e vedere suo padre per Natale. Suo padre è un membro della 47ª Brigata meccanizzata che combatte nella zona calda di Avdiivka, nell'Ucraina orientale. Nella sua lettera a San Nicola, la bambina ha scritto: "Vorrei che mio padre, che ora sta difendendo l'Ucraina, venisse da me per Natale. Per favore, aiutalo a farlo". Il padre di Kaya, Dmytro, vorrebbe vedere la sua famiglia per le feste, ma loro si sono trasferiti in Germania e lui non può affrontare il viaggio.

Maks, 5 anni

Maks, cinque anni, vuole la vittoria per Natale. La sua lettera è semplice e breve: "Caro Nicola, portaci la vittoria".

Sua madre dice che Maks ha imparato il suo forte patriottismo e l'importanza della vittoria dell'Ucraina ascoltando le conversazioni degli adulti. La famiglia ha lasciato Kiev per l'Ucraina occidentale quando è iniziata la guerra. Maks ha lasciato la sua lettera per San Nicola sul davanzale della loro nuova casa temporanea.

Katya, 12 anni

Katya ha usato ChatGPT per scrivere la sua lettera a San Nicola, dice suo padre. "Sono stata davvero educata e sinceramente grata per gli incredibili momenti", ha scritto la bambina a proposito del suo anno. Il chatbot AI, a cui si è rivolta per ottenere efficienza, l'ha anche aiutata a formulare gli obiettivi per il 2024. "Il mio desiderio per il prossimo anno è quello di sviluppare attivamente le mie capacità di disegno e di migliorare le mie capacità di auto-motivazione", ha dichiarato nella sua lettera.

L'autrice vive nella capitale ucraina Kyiv, una città regolarmente bersagliata da droni e missili. Le difese aeree intercettano la maggior parte delle raffiche in arrivo, ma quando vengono attivate si sentono forti esplosioni. Nella sua lettera, la bambina dice a San Nicola: "Spero che non ti abbattano le difese aeree".

Anastasia, 10 anni

Anastasia e la sua famiglia sono fuggite dalla loro città natale nella regione ucraina occupata di Kherson quasi due mesi fa. Sotto l'occupazione russa, la famiglia è stata costretta a cambiare i documenti d'identità ucraini con quelli russi.

Le autorità di occupazione hanno preteso che Anastasia frequentasse una scuola russa e hanno minacciato di portarla via dalla famiglia in caso di rifiuto. I volontari hanno aiutato la famiglia a partire per i territori controllati dall'Ucraina. Attualmente vivono in un centro di riabilitazione a Kiev, dove Anastasia è impegnata in una terapia artistica che l'aiuta a superare tutto quello che ha passato. Il suo desiderio quest'anno è semplice e modesto: nella sua lettera a San Nicola ha chiesto dei soffici scaldaorecchie.

Artem, 7 anni e Tymofii, 6 anni

Artem e Tymofii sono fratelli che sono partiti con la loro famiglia per Monaco 18 mesi fa a causa dell'invasione su larga scala della Russia. Prima della guerra, i ragazzi andavano a trovare il nonno nella città di Nova Khakova, nel sud dell'Ucraina, sul fiume Dnipro. La diga sul fiume è stata fatta esplodere quest'estate, causando un disastro ambientale e umanitario. I ragazzi parlano del desiderio di andare a pescare lì con il nonno, secondo la madre. La sponda orientale del Dnipro è attualmente occupata dalla Russia e la sponda occidentale è sottoposta a continui bombardamenti che la rendono pericolosa.

Nei loro brevi messaggi a San Nicola, i ragazzi hanno elencato le cose più preziose per loro: "Pace, salute e un'Ucraina in fiore" per Artem e "pace, famiglia, Ucraina, papà, Dio" per Tymofii.

