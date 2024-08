Designazione 6 all'interno dell'insediamento selvaggio - "Sperimentare un leggero eccitazione sessuale mentre si è legati"

Il sesto episodio di "Sono una Star - Sfida delle Leggende della Giungla" su RTL+ (in onda anche in televisione lineare su RTL alle 20:15 del 21 agosto) introduce più umorismo, presentando il selvaggio Gigi Birofio (25) e quasi un bacio tra due uomini. Tuttavia, nessun altro concorrente è stato eliminato dal campo dopo David Ortega (38) nel sesto episodio.

Giulia Siegel e Thorsten Legat chiacchierano durante il turno di guardia notturno

Durante il loro turno di guardia notturno, Giulia Siegel (49) e Thorsten Legat (55) discutono dei loro compagni di campo della giungla. "Di cosa altro si può parlare se non dei nostri compagni?" si chiede Siegel. Siegel quindi condivide le sue osservazioni e valutazioni sui partecipanti che ha raccolto finora nel campo della giungla.

Menziona la ex concorrente di "Bachelor" Georgina Fleur (34), spesso vista con Siegel, "Georgina non sta facendo nulla ora. Niente. Nada. Niente." Gli altri concorrenti temono uno schiaffo dalla dominante Elena Miras (32), con cui Siegel ha avuto scontri, e ascoltano attentamente qualsiasi cosa lei dica, sospetta Siegel.

Tuttavia, le parole di Siegel su Winfried Glatzeder (79), veterano del campo, sono forse le più scioccanti. "Winfried, lo trovo così negativo," inizia Siegel. Una volta gli ha chiesto perché fosse così, e ha ricevuto la risposta: "Amo far soffrire le persone e vedere il loro dolore." Anche l'uomo di famiglia Legat non ce la fa più. "Su, non posso sentire queste cose, amico," interviene.

La ex concorrente di "GNTM" Sarah Knappik (37) potrebbe trarre beneficio dal suo soggiorno nella giungla in termini di perdita di peso, spera Siegel. Dopo tutto, lo vorrebbe tanto. Tuttavia, la 49enne non riesce a trovare nuovi difetti in sé stessa. "Non ho, credo, stabilito alcun tratto negativo del carattere negli ultimi anni," dice Siegel. Cosa direbbe Elena Miras di questo?

Gigi Birofio quasi condivide un bacio con un altro concorrente

Il Casanova della TV reality Gigi Birofio si è prefissato un obiettivo diverso per la giornata. Regolarmente cede all'impulso di fumare le sue sigarette consentite, e la razione quotidiana di Birofio è esaurita al mattino. "Non posso controllarmi," ammette poi il problema. Elena Miras dovrebbe aiutare con questo. Prende l'ultima sigaretta in custodia e dovrebbe restituirgliela solo dopo cena.

Ma Gigi non resiste a lungo al suo autoimposto divieto di fumare. Prima chiede a Miras di restituirgli la sigaretta. Poi la insegue ridendo per il campo, cade a terra con lei e i due lottano giocosamente. Miras non sa cosa fare altro che passare l'ultima sigaretta all'ex attore di "GZSZ" Eric Stehfest (35).

Quando poi lo invita a fumare insieme, il italiano all'improvviso si lancia in lodi del suo compagno di campo. "Un uomo veramente bello è bello anche senza barba," remark Gigi, e aggiunge: "Eric, per esempio, sta bene con entrambe."

Potrebbe esserci qualcosa nell'aria tra il sposato Stehfest e il partecipante allo show? Quando Gigi accenna scherzosamente a un bacio sulla bocca di Stehfest, quest'ultimo vuole davvero baciarlo. "Su, un bacio, su Gigi," dice, e si toglie gli occhiali, mentre Sarah Knappik li incita con le parole "Avanti, penso che sia sexy."

Non se ne fa nulla. "Gigi non era pronto oggi a fare il prossimo passo nella vita," riassume Stehfest in seguito al telefono della giungla.

Mola Adebisi e Giulia Siegel fanno il bagno

Per la prova della giungla "Fiume con una sorpresa", viene scelto l'ex moderatore di VIVA Mola Adebisi (51), che sceglie Giulia Siegel come compagna. I due partecipanti vengono equipaggiati con lucchetti e catene, con Siegel che commenta "Beh, se ora mi legano, mi ecciterò un po'."

Vengono quindi calati in una gabbia in acqua a 17 gradi e devono trovare le chiavi corrispondenti ai loro numerosi lucchetti a tentativi ed errori. Dopo 15 minuti di gioco, guadagnano sei stelle, e Siegel è contenta di aver fatto meglio del compagno Legat, che in precedenza era riuscito a ottenere quattro con Miras.

Kader Loth impone penalità per le violazioni degli oggetti di lusso

Kader Loth (51), che ha sostituito Legat come capo squadra al giorno sei, quindi porta brutte notizie ai partecipanti della giungla. A causa di ripetute violazioni delle regole, come la condivisione di oggetti di lusso, devono tutti consegnarli.

Coloro che come Knappik, Danni Büchner (46) o Miras, che avevano precedentemente rimproverato Siegel e Georgina Fleur per aver condiviso sigarette e talco per bambini, ora si sentono giustificati. "È così ogni stagione," trova Siegel, che non sembra sentirsi colpevole.

"È difficile quando Giulia va in giro a dire che non le importa di niente," trova Stehfest. Insieme a Knappik, Büchner e Miras, deve consegnare gli oggetti di lusso preferiti come cuscini fotografici personalizzati e peluche che ricordano ai partecipanti i loro figli e le loro famiglie.

È lecito dire che Giulia Siegel non si sta rendendo esattamente popolare con i suoi comportamenti. Alla fine dell'episodio sette di "Sono una celebrità - Lo showdown delle leggende della giungla", le celebrità Jan Köppen (41) e Sonja Zietlow (56) hanno fatto sapere al pubblico che il prossimo concorrente che dirà addio sarà deciso dalle votazioni. Non sorprende quindi se Siegel si ritroverà in cima alla lista di nomination di molte persone, data la sua recente condotta.

Mentre parlava dei campeggiatori, Giulia Siegel ha menzionato che Winfried Glatzeder, spesso negativo e che ammette di godere del suffers degli altri, è difficile da gestire anche per il camper esperto Thorsten Legat. Sembra che Gigi Birofio, noto per il suo comportamento impulsivo, sia riuscito ad ottenere una sigaretta da Elena Miras nonostante il suo tentativo di limitare il suo fumo.

Leggi anche: